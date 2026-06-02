Как защитить свой дом с помощью фольги на окнах: лайфхак, который вам точно понравится

В летнюю жару поддерживать комфортную температуру в доме становится все сложнее. Кондиционеры эффективно охлаждают помещение, однако существенно увеличивают счета за электроэнергию. Вентиляторы только перемещают горячий воздух, не снижая его температуру. Именно поэтому многие люди ищут простые и доступные способы защитить дом от перегрева.

Одним из самых популярных летних лайфхаков стала обычная алюминиевая фольга, которую используют для приготовления пищи. Оказывается, этот недорогой материал способен значительно снизить нагрев комнат в солнечные дни. Об этом пишет Express.

Почему фольга помогает сохранить прохладу

Основная причина нагрева помещений летом — солнечные лучи, которые проникают через окна и нагревают мебель, пол и стены. В результате комната постепенно превращается в своеобразную теплицу, где скапливается тепло.

Фольга работает по другому принципу. Ее блестящая поверхность отражает значительную часть солнечного света и теплового излучения до того, как они попадут во внутрь помещения. Благодаря этому температура в комнате повышается гораздо медленнее, а воздух дольше остается прохладным.

Эксперты отмечают, что такой способ часто оказывается эффективнее плотных штор или жалюзи, которые задерживают свет уже после его проникновения через стекло.

Где именно нужно размещать фольгу

Многие допускают одну распространенную ошибку — крепят фольгу с внутренней стороны окна. На первый взгляд это кажется логическим решением, однако специалисты советуют поступать иначе.

Если алюминиевый слой расположен внутри помещения, солнечные лучи сначала проходят через стекло, а затем уже отражаются от фольги. В таком случае тепло частично задерживается между стеклом и металлической поверхностью, что может привести к чрезмерному нагреву стекла.

Поэтому эксперты рекомендуют устанавливать фольгу с внешней стороны окна. Тогда солнечное излучение отражается еще до контакта со стеклом, а помещение остается гораздо более прохладным.

Следует ли использовать этот способ

Алюминиевая фольга может стать хорошим временным решением во время сильных волн жары, особенно если дома нет кондиционера. Она стоит недорого, легко устанавливается и помогает снизить нагрев помещения без дополнительных затрат на электроэнергию.

Лучше всего этот метод работает на окнах, которые выходят на южную или западную сторону и в течение дня получают больше солнечного света.

