Как защитить свой приусадебный участок от пресмыкающихся: лучшие советы

Рассказываем, ссылаясь на ресурс Radioclub, как понять, что привлекает пресмыкающихся на вашем дворе, как защититься от неприятных рептилий.

Во дворе остается корм для животных. Нельзя оставлять пищу для животных на улице. Если вам приходится кормить домашних питомцев, то после этого необходимо сразу убирать остатки пищи. Обязательно нужно убирать все съедобное со двора на ночь, чтобы не привлекать пресмыкающихся.

У дома не скошена трава. Заросли травы — это идеальное место для укрытия пресмыкающихся. Обязательно нужно косить траву возле подворья и на огороде и выпалывать сорняки, тогда ужи и змеи не будут заползать, потому что им негде будет прятаться.

Во дворе лежат бревна или груды камней. Пресмыкающиеся любят прятаться в таких местах, чтобы защититься от хищников, плохой погоды или людей. Стоит сразу разбирать эти кучи, чтобы там не жили рептилии.

У вас поленница возле дома. Дрова также являются отличным убежищем для змей. К тому же, там заводятся мыши, что еще больше привлекает рептилий в такие места. Опытные хозяева обычно обустраивают поленницу подальше от дома, поднимают ее над землей и накрывают брезентом, чтобы туда не заползали пресмыкающиеся.

У вас в саду стоит вода. Застойная вода притягивает ужей, как магнитом, они заползают, чтобы попить и поплавать. Надо регулярно заменять воду или сливать, чтобы ее запах не привлекал рептилий.

Есть компостные кучи. Змеи заползают в компостную кучу, чтобы поесть и погреться, потому что там тепло и влажно. Следует хорошо накрывать компост или использовать для его хранения закрытые контейнеры, бочки и т.п.

На дворе есть кормушки для птиц. Их лучше развешивать за пределами своего двора, потому что пища для птиц привлекает мышей, которые в свою очередь являются питанием для рептилий.

Вы не боретесь с грызунами. Так как змеи питаются мышами, с их популяцией нужно бороться. Иначе рептилии будут постоянно жить на вашем дворе.