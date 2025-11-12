Как защитить технику от скачков напряжения: советы электрика

Электричество / © Pexels

В домах советской застройки скрывается невидимая угроза — старая алюминиевая проводка. Она не рассчитана на современные бойлеры и обогреватели, что приводит к пожару.

Об этом рассказал радиоинженер и электрик Олег Кузьма.

«Во-первых, нужно посмотреть возраст дома. Второе — механически открываете розетку, откручиваете и смотрите, какой там заходит провод. Если он белого цвета, значит то алюминий. Если он коричневого… значит, это медная проводка, более современная», — рассказывает Кузьма.

Современная медная проводка сечением 2,5 мм выдерживает около 5,5 кВт. Старая алюминиевая — гораздо меньше, обычно рассчитана максимум на 20 ампер (примерно 4-4,5 кВт).

Чаще проблемы возникают зимой, когда из-за отключения света или отопления люди начинают массово включать мощные обогреватели.

«К примеру, если прибор потребляет 1 кВт, это примерно 5 ампер тока. Несколько одновременно включенных мощных приборов может привести к перегреву», — говорит инженер.

Но, по его словам, сама проводка в стене горит редко. Проблема возникает в местах соединений — в розетках. Со временем держащие провод винты ослабляются. Это ухудшает контакт, вызывает нагрев, а при большой нагрузке — искрение. Впоследствии металл окисляется, и розетка начинает плавиться или чернеть.

В идеале проводку следует менять раз в 20 лет во время капитального ремонта. Однако пытаться сэкономить и частично заменить проводку, соединив новую медную со старой алюминиевой, крайне плохая идея.

«Чтобы подключить медь к алюминию, лучше всего это делать через контакторы (специальные зажимы)», — объясняет Кузьма.

Если просто скрутить два разных металла, возникает химическая реакция окисления, контакт ухудшается и начинает греться. А установить громоздкие контакторы в старых распределительных коробках часто невозможно.

Как защитить технику без замены проводки

Главное правило — знать меру и ограничение сети. Энергоснабжающая компания выделяет на квартиру определенную мощность (обычно 5 кВт). Если включить приборов больше, сработает автомат на входе.

Эксперт советует включать мощную технику (бойлер, утюг, фен, обогреватель) по очереди. Особенно это важно после обновления света, когда приборы создают высокий пусковой ток.

Для защиты дорогостоящей техники от скачков напряжения, являющихся следствием перегрузок, существуют специальные приборы:

Реле напряжения: Вставляется в розетку и выключает прибор, если напряжение слишком высокое (например, 260 В) или слишком низкое. Когда напряжение нормализуется, реле с задержкой возобновляет питание.

Стабилизатор напряжения: Более сложное устройство, не просто выключающее, а выравнивающее напряжение до стабильных 220 В. Идеально подходит для газовых котлов или насосов.

Источники бесперебойного питания (UPS): Фактически это повербанк для техники, который при исчезновении света питает приборы от аккумулятора.

Зарядные станции, по словам электрика, уже имеют свою защиту, и их дополнительно защищать реле не нужно.

Напомним, эксперт по энергетике Гордон Воллис предупредил, что удлинители не предназначены для подключения мощных бытовых приборов. Использование их с техникой, например холодильники, стиральные машины или микроволновые печи, может привести к перегрузке, перегреву или пожару. Специалист советует в таких случаях подключать устройства к розеткам или установить дополнительные стационарные точки питания.