Как защитить томаты от фитофторы без использования химии: лучшие способы

Народные средства от фитофторы: уход за помидорами

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Фитофтора — одна из самых опасных грибковых болезней томатов. При благоприятных для возбудителя условиях она способна в течение нескольких дней уничтожить значительную часть урожая. Чаще проблема возникает во второй половине лета, когда дни остаются теплыми, а ночи становятся более прохладными и влажными. Многие огородники стараются избегать сильнодействующих фунгицидов, особенно при созревании плодов. К счастью, существует немало безопасных способов, помогающих уменьшить риск развития фитофторы и поддержать здоровье растений.

Почему появляется фитофтора

Возбудитель болезни активно развивается при высокой влажности воздуха и резких перепадах температуры. Особенно быстро инфекция распространяется после затяжных дождей, обильных рос или загущенных посадок.

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Первыми признаками обычно становятся бурые пятна на быстро увеличивающихся листьях. Впоследствии поражаются стебли и плоды, что приводит к их загниванию.

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Поливайте только под корень

Одной из самых распространенных ошибок является полив томатов по листьям. Капли воды долго остаются на поверхности растения, создавая питательную среду для развития грибков.

Поливать помидоры рекомендуют:

только под корень;

в утренние часы;

теплой водой;

не допуская застоя влаги.

К вечеру почва и растения должны успеть подсохнуть.

Используйте мульчу

Слой мульчи помогает не только дольше сохранять влагу, но и предотвращает попадание спор грибка из почвы на листья во время дождя или полива.

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Для мульчирования подходят:

солома;

скошенная трава без семян;

перепревшие опилки;

компост.

Мульча также угнетает рост сорняков и улучшает структуру почвы.

Молочный раствор

Одним из известнейших народных способов является опрыскивание слабым молочным раствором. Для этого используют примерно один литр нежирного молока или сыворотки на девять литров воды.

После обработки на листьях образуется тонкая защитная пленка, усложняющая развитие грибковых спор.

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Опрыскивание проводят в сухую погоду раз в 7–10 дней.

Чесночный настой

Чеснок содержит природные вещества с антисептическими свойствами.

Для приготовления настоя измельчают несколько головок чеснока, заливают теплой водой и оставляют настаиваться около суток. Затем раствор процеживают и используют для опрыскивания растений.

Такой способ больше подходит для профилактики, чем борьбы с сильной инфекцией.

Древесный пепел

Зола не только питает растения калием, но и помогает сделать поверхность почвы менее благоприятной для развития грибков.

Его можно рассыпать вокруг кустов после полива или использовать для приготовления настоя.

Кроме того, пепел снижает кислотность почвы, что также оказывает положительное влияние на развитие томатов.

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