Как защитить яблони от морозов: эффективные методы

Яблони достаточно хорошо переживают зиму / © Pixabay

Яблони достаточно хорошо переживают зиму. Но для того, чтобы в следующем году получить хороший урожай, нужно осенью позаботиться о деревьях.

Фруктовые деревья, включая яблони, вишни, сливы и абрикосы, могут стойко выдерживать низкие температуры. Особенно если они находятся в состоянии покоя — имеют голые ветки или закрытые почки. Температуру до -5° могут пережить даже деревья с молодыми листьями и цветами.

Чтобы в дальнейшем деревья меньше страдали от холода, следует готовиться к нему заранее. Садоводы советуют обертывать поверхность почвы, в которой растут растения. Это может стать хорошей защитой от замерзания.

Еще один метод — разжечь костер из листьев рядом с деревом и окутать его дымом. Дым поможет грунту не пропускать тепло наружу. Однако по возможности советуют избегать этого способа, ведь он достаточно опасен и вреден для воздуха.

Вместо этого вокруг дерева можно разбрызгивать обычную воду. Это также поможет повысить плотность воздуха и сохранить тепло, пока сохраняется угроза заморозков.

Основные рекомендации:

следует выбирать сорта фруктовых деревьев, которые цветут поздно и с меньшей вероятностью застанут заморозки

сажать деревья у водоемов, ведь они могут «смягчать» перепады температур

сажать деревья у стен на солнечной стороне

на зиму яблоню следует мульчировать правильными материалами. Лучше всего для этого подойдет смесь из соломы или жесткой древесины, присыпанной гравием. Такая мульча хорошо прикроет корни дерева до наступления весны.

Раньше мы писали о том, какие плодовые деревья сажать в октябре. Это, в частности, яблоня, вишня, груша и персик.