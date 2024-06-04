Как защититься от манипуляторов: поможет один мудрый совет Конфуция, которому 2,5 тысячи лет

Эффективная манипуляция с помощью чувства вины: как распознать и предотвратить

Манипуляция в психологии определяется как форма преднамеренного воздействия, как попытка манипулятора изменить поведение другого человека для того, чтобы достичь цели в интересах манипулятора.

Большинство людей считают, что если лицо заставляет других делать то, что хочет именно он – это точно манипуляция, что таких лиц легко раскусить, а действия предотвратить. Но не всегда все так просто.

Не всегда можно точно определить, что вас используют для достижения своих целей. Поможет один совет Конфуция, в котором говорится об одном из самых популярных способов манипуляции.

Цитата Конфуция, которой 2, 5 тысячи лет гласит: "Берегитесь тех, кто хочет вызвать у вас чувство вины, потому что они стремятся к власти над вами"

Чувство вины — как от него избавиться

Внушить чувство вины — один из эффективных способов манипуляции. Потому что чувство вины является одной из базовых социальных эмоций, определяющей нравственную правильность или неправильность наших поступков. В нормальных ситуациях оно не должно создавать проблемы, только помогает уживаться с другими людьми.

Но одно дело самому чувствовать вину за свой плохой поступок, другое — когда это чувство внушают другие. Внушение чувства вины — это манипуляция, нацеленная застать человека врасплох, убедить его в своей неправоте и затем заставить что-то сделать против его воли.

Чтобы избежать такого психологического воздействия и не дать манипулятору власти психологи рекомендуют следующие шаги:

Прежде всего, что нужно сделать — попытаться осознать чувство вины и отследить ситуации, которые его запускают.

В каждой ситуации попытайтесь уловить механизм формирования чувства вины. Почему эта ситуация так влияет?

Проанализируйте, почему возникает и для чего служит чувство вины, может быть, оно кому-то выгодно?

И самое главное, попытайтесь реагировать иначе чем вы всегда реагируете на собственное чувство вины. Проанализируйте, что мешает Вам не чувствовать себя виновным или виновным.

Таким образом, если вы не сможете сразу противостоять манипуляции, хотя бы будете ее различать и осознавать.

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