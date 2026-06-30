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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
131
Время на прочтение
2 мин

Как защититься от мух в летнюю жару: простой природный лайфхак

В жару мухи размножаются быстрее и часто появляются на террасах, в садах и возле открытых окон. Избавиться от назойливых насекомых можно с помощью двух доступных ингредиентов.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Мухи

Мухи / © Freepik

С наступлением летней жары многие проводят больше времени во дворах, на террасах и в садах. В то же время в этот период значительно активизируются мухи, которые нередко мешают комфортному отдыху. Уменьшить их количество можно с помощью простого натурального средства, не прибегая к химическим препаратам.

Об этом сообщило издание agronews.ua.

В жаркую погоду эти насекомые быстро размножаются и активно ищут пищу. Именно поэтому они часто кружат возле накрытых столов, мест отдыха и легко попадают в дом через открытые окна и двери. Чтобы отпугнуть мух, специалисты советуют воспользоваться природными ароматами. Для этого понадобятся всего два доступных ингредиента — лимон и сушеная гвоздика.

Лимон нужно разрезать пополам и воткнуть в мякоть несколько бутонов гвоздики. Готовое средство рекомендуется поставить на стол, подоконник или рядом с зоной отдыха во дворе или в саду.

Эксперты объясняют, что резкий цитрусовый аромат в сочетании с запахом гвоздики отпугивает мух, поэтому они избегают мест, где стоит такая природная «ловушка».

В то же время не стоит забывать и об элементарных правилах. Не оставляйте на открытом воздухе еду и сладкие напитки, своевременно убирайте пищевые остатки, плотно закрывайте мусорные баки и после еды очищайте место от крошек и отходов.

Напомним, что использованные чайные листья могут стать натуральной добавкой для сада. Эксперты объяснили, как они помогают улучшить почву, ускорить компостирование и поддержать отдельные растения.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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