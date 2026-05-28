Укроп

Засол сохраняет зелень лучше других методов, так как не требует высоких температур или длительной сушки. Этот способ превращает обычную огородную зелень в настоящее сокровище для борщей, салатов и соусов.

Классический рецепт засолки укропа

Ингредиенты на одну порцию:

500 г свежего укропа (только нежная зелень)

160 г крупной каменной не йодированной соли

Укроп помойте и просушите, например, на полотенце. Это важно, ведь лишняя влага может испортить заготовку. После этого обрежьте и выбросьте толстые стебли, а нежную зелень мелко нашинкуйте.

Нарезанный укроп переложите в миску и посолите. Важно, чтобы соль равномерно распределилась по зелени.

Готовый укроп плотно наложите в чистые сухие банки. Очень важно хорошо утрамбовать зелень.

Закрыть банки нужно капроновыми крышками. Храните засоленный укроп в холодильнике или погребе.

