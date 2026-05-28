ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Как засолить укроп на зиму — этот способ вам понравится

Пропорции соли, правильная подготовка и простые уловки позволяют избежать плесени и получить продукт, который пахнет так, будто его только что сорвали с грядки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Укроп

Укроп

Засол сохраняет зелень лучше других методов, так как не требует высоких температур или длительной сушки. Этот способ превращает обычную огородную зелень в настоящее сокровище для борщей, салатов и соусов.

Классический рецепт засолки укропа

Ингредиенты на одну порцию:

  • 500 г свежего укропа (только нежная зелень)

  • 160 г крупной каменной не йодированной соли

Укроп помойте и просушите, например, на полотенце. Это важно, ведь лишняя влага может испортить заготовку. После этого обрежьте и выбросьте толстые стебли, а нежную зелень мелко нашинкуйте.

Нарезанный укроп переложите в миску и посолите. Важно, чтобы соль равномерно распределилась по зелени.

Готовый укроп плотно наложите в чистые сухие банки. Очень важно хорошо утрамбовать зелень.

Закрыть банки нужно капроновыми крышками. Храните засоленный укроп в холодильнике или погребе.

Раньше мы писали о пользе сезонной зелени для организма. Больше об этом читайте в новости.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie