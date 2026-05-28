Как засолить укроп на зиму — этот способ вам понравится
Пропорции соли, правильная подготовка и простые уловки позволяют избежать плесени и получить продукт, который пахнет так, будто его только что сорвали с грядки.
Засол сохраняет зелень лучше других методов, так как не требует высоких температур или длительной сушки. Этот способ превращает обычную огородную зелень в настоящее сокровище для борщей, салатов и соусов.
Классический рецепт засолки укропа
Ингредиенты на одну порцию:
500 г свежего укропа (только нежная зелень)
160 г крупной каменной не йодированной соли
Укроп помойте и просушите, например, на полотенце. Это важно, ведь лишняя влага может испортить заготовку. После этого обрежьте и выбросьте толстые стебли, а нежную зелень мелко нашинкуйте.
Нарезанный укроп переложите в миску и посолите. Важно, чтобы соль равномерно распределилась по зелени.
Готовый укроп плотно наложите в чистые сухие банки. Очень важно хорошо утрамбовать зелень.
Закрыть банки нужно капроновыми крышками. Храните засоленный укроп в холодильнике или погребе.
