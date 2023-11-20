Как заставить алоэ зацвести: простая хитрость, о которой не знают большинство хозяек

А вы знали, что алоэ распускает яркие красивые цветы? Это не только полезное растение для здоровья, оно является прекрасным декоративным элементом для дома. Если вы хотите, чтобы ваш алоэ приносил не только пользу, но и красоту в ваш дом, рассказываем, как заставить это растение расцвести.

Как заставить алоэ зацвести: лайфхак от флористов

Алоэ относится к виду суккулентов, которые годами могут стоять на вашем подоконнике, а вы и не подозреваете, что он может расцвести. На самом деле, владельцы этого растения даже не пытаются разбудить его красоту, потому что думают, что оно не цветет.

Чтобы растение выпустило цветы, следует выбрать подходящий сорт, который может зацвести. Ибо не все виды алоэ способны на это. К примеру, это Aloe vera barbadensis miller, имеющая цветы яркого цвета.

Опытные флористы объясняют, что растение не распознает – какое время года. Поскольку его вид на родине всегда начинает цветение после сухого и холодного времени. Поэтому цветоводы рекомендуют создать такие условия для своего алоэ дома. Так растение получит сигнал к цветению.

Для того чтобы цветок пустил бутоны, нужно создать теплицу на подоконнике, которая не будет пропускать теплый воздух. Таким образом, необходимо сохранить прохладу от окна и температуру от 5 до 7 градусов. Но нужно быть очень осторожными, чтобы не заморозить цветок.

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