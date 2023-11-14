Как заставить цвести декабрист (рождественник) на новогодние праздники: чем подкормить в ноябре

Как заставить цвести рождественник или декабрист, шлумбергер, чем прикормить, причины, почему растение не цветет
Вечнозеленый рождественник – растение, уникальное своим цветением в холодное время года. Особенно радует, когда период цветения совпадает с новогодними праздниками.
Именно благодаря цветению в такое время я это растение и называют "декабристом" или "рождественником",на иностранном языке, декабрист — это "шлумбергер".
Чем подкормить декабрист в ноябре, чтобы он зацвел в декабре
В ноябре-декабре рождество начинает формировать бутоны. Поэтому в этот период декабристу требуются фосфорно-калийные удобрения, которые позволят растению образовать большое количество цветков. Используйте кроме фосфорно-калийных удобрений еще и органические. Питайте растение каждые 2 недели, чередуя виды удобрений.
Удобрения, которые заставят декабрист зацвести
Приготовьте удобрение для рождественника самостоятельно. Смешайте треть чайной ложки янтарной кислоты с одной чайной ложкой монокалия фосфата. Разведите в трех литрах воды и подпитывайте рождественский раз в 2 недели под корень.
Сделайте удобрение из борной кислоты – смешайте четверть порошка в теплой воде. Когда кислота растворится, доведите удобрение до 1 л и поливайте им растение.
Органическое удобрение для декабриста можно приготовить из яблок, грантовых корок. Залейте измельченные яблоки или корки граната водой, дайте настояться и поливайте растение. Рождественнику также понравятся подкормки из пепла, сахара, перекиси водорода, чая.
Почему рождественник не цветет
Если, несмотря на правильную подкормку, шлумбергер или зигокактус не цветет причиной может быть:
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Неправильная температура. Для нормального роста оптимальная температура должна быть в пределах 16–20 градусов, при образовании бутонов 12–14 градусов, а при цветении – 15 градусов.
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Слишком обильный полив. Декабрист нужно полить уже тогда, когда верхний слой почвы в горшке сухой, в среднем раз в 4 дня.
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Просторный горшок. Не у всех растений корневая система настолько развита, декабристы должны быть посажены в горшок втрое ниже длины стебля.
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У растения не было отдыха. Для обильного цветения растению необходим небольшой отдых, когда температура снижается до 15 градусов и поливают цветок раз в две недели, и то понемногу. Если температура выше, то поливать следует раз в неделю, но не чаще. Такой отдых нужно делать за 50 дней до того, как вы хотите, чтобы цветок зацвел.
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Декабрист не переносит прямой солнечный свет. Чтобы растение зацвело зимой, нужен рассеянный свет.
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Осталась еще одна ошибка, не позволяющая зацвести шлумбергу. Растение можно переставлять из окна на стол или наоборот, но ни в коем случае не поворачивать цветок вокруг своей оси, тогда все бутоны осыпаются.
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