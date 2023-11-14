Как заставить цвести декабрист (рождественник) на новогодние праздники: чем подкормить в ноябре

Как заставить цвести рождественник или декабрист, шлумбергер, чем прикормить, причины, почему растение не цветет

Вечнозеленый рождественник – растение, уникальное своим цветением в холодное время года. Особенно радует, когда период цветения совпадает с новогодними праздниками.

Именно благодаря цветению в такое время я это растение и называют "декабристом" или "рождественником",на иностранном языке, декабрист — это "шлумбергер".

Чем подкормить декабрист в ноябре, чтобы он зацвел в декабре

В ноябре-декабре рождество начинает формировать бутоны. Поэтому в этот период декабристу требуются фосфорно-калийные удобрения, которые позволят растению образовать большое количество цветков. Используйте кроме фосфорно-калийных удобрений еще и органические. Питайте растение каждые 2 недели, чередуя виды удобрений.

Удобрения, которые заставят декабрист зацвести

Приготовьте удобрение для рождественника самостоятельно. Смешайте треть чайной ложки янтарной кислоты с одной чайной ложкой монокалия фосфата. Разведите в трех литрах воды и подпитывайте рождественский раз в 2 недели под корень.

Сделайте удобрение из борной кислоты – смешайте четверть порошка в теплой воде. Когда кислота растворится, доведите удобрение до 1 л и поливайте им растение.

Органическое удобрение для декабриста можно приготовить из яблок, грантовых корок. Залейте измельченные яблоки или корки граната водой, дайте настояться и поливайте растение. Рождественнику также понравятся подкормки из пепла, сахара, перекиси водорода, чая.

Почему рождественник не цветет

Если, несмотря на правильную подкормку, шлумбергер или зигокактус не цветет причиной может быть:

Неправильная температура. Для нормального роста оптимальная температура должна быть в пределах 16–20 градусов, при образовании бутонов 12–14 градусов, а при цветении – 15 градусов.

Слишком обильный полив. Декабрист нужно полить уже тогда, когда верхний слой почвы в горшке сухой, в среднем раз в 4 дня.

Просторный горшок. Не у всех растений корневая система настолько развита, декабристы должны быть посажены в горшок втрое ниже длины стебля.

У растения не было отдыха. Для обильного цветения растению необходим небольшой отдых, когда температура снижается до 15 градусов и поливают цветок раз в две недели, и то понемногу. Если температура выше, то поливать следует раз в неделю, но не чаще. Такой отдых нужно делать за 50 дней до того, как вы хотите, чтобы цветок зацвел.

Декабрист не переносит прямой солнечный свет. Чтобы растение зацвело зимой, нужен рассеянный свет.

Осталась еще одна ошибка, не позволяющая зацвести шлумбергу. Растение можно переставлять из окна на стол или наоборот, но ни в коем случае не поворачивать цветок вокруг своей оси, тогда все бутоны осыпаются.

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