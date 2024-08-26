Как заставить цвести денежное дерево: секреты опытных цветоводов, о которых мало кто знает

Наверное, у многих украинцев есть денежное дерево. Но не каждый видел, какие цветы у этого растения. Однако профессиональные флористы знают, какие условия и удобрения нужны толстянке, чтобы она быстро зацвела. И они с радостью поделились с нами своими секретами. Рассказываем, что нужно денежному дереву, чтобы оно быстро выпустило свои нежные цветочки.

Почему толстянку называют денежным деревом

Название происходит от очень популярной приметы о том, что при правильном уходе растение может принести в дом много денег. Конечно, научных доказательств этого факта нет, впрочем это никоим образом не влияет на популярность растения.

Толстянка остается популярным элементом декора многих помещений и офисов. А все потому, что растение имеет насыщенный зеленый цвет, форму миниатюрного дерева и совсем неприхотлива в уходе. Поэтому большинство цветоводов обязательно берут денежное дерево в свою коллекцию комнатных растений.

Как заставить цвести денежное дерево

Обычно толстянка начинает цвести аж через пять лет своей жизни, впрочем, опытные флористы знают, как заставить ее цвести раньше.

Во-первых, растению нужно обеспечить комфортные условия для роста и развития. Толстянку необходимо ставить там, где есть максимальное количество света, но не будет прямых солнечных лучей. Растение не любит жары, оптимальная средняя температура для него – 20 градусов.

Для стимулирования роста и цветения денежное дерево лучше опрыскать янтарной кислотой. Надо взять 2 таблетки кислоты и растворить в литре теплой воды. Затем из пульверизатора необходимо опрыскать жидкостью все листья растения.

Также цветение денежного дерева стимулируют калийно-фосфатные удобрения. Надо взять 2 г готовой смеси, которая продается в специализированных магазинах, развести в литре теплой воды и полить толстянку. Такая подкормка заставит зацвести растение значительно раньше.

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