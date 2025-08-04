Как заставить деревья плодоносить каждый год: об этом не знают даже опытные садоводы

Что делать, чтобы деревья плодоносили каждый год / © www.freepik.com/free-photo

Существует несколько эффективных приемов, которые помогут сделать плодоношение фруктово-ягодных деревьев регулярным и обильным. Рассказываем, как правильно ухаживать за деревьями в своем саду, чтобы давали обильный урожай каждый год.

Правильная обрезка. Весной проводите формовочную и санитарную обрезку, удаляйте сухие, больные и загущенные ветки. Это стимулирует рост новых побегов и формирование цветочных почек. Однако следует помнить, что не надо обрезать дерево слишком сильно, потому что оно израсходует все силы на наращивание зеленой массы, а не на формирование плодов.

Регулярная подкормка почвы. Истощенное дерево не имеет достаточно ресурсов, чтобы плодоносить каждый год. Весной нужно подпитывать азотными удобрениями — мочевиной или аммиачной селитрой. Летом — калийно-фосфорными удобрениями, а осенью — компостом и перегноем.

Регулировка нагрузки плодами. В годы обильного цветения следует прореживать завязи, чтобы не допустить истощения дерева. Если оставить слишком много плодов, в следующем году оно просто не сможет снова активно плодоносить.

Обработка от болезней и вредителей. Ослабленное дерево может пропустить сезон плодоношения из-за инфекций или насекомых. Регулярные профилактические обработки биопрепаратами или специальными химическими средствами помогут сохранить здоровье сада.

Правильный полив в критические периоды. Особенно важен полив при образовании завязи, в жару и после уборки урожая. Недостаточное количество влаги может повлечь за собой сброс плодов или уменьшение количества цветочных почек в следующем сезоне.