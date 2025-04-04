Как заставить герань пышно цвести после зимнего сна: секреты профессиональных флористов

Апрель считается лучшим периодом, чтобы восстановить здоровье герани, потому что именно в это время растение готово к активному росту и развитию. А своевременное проведение необходимых процедур позволит вашей герани выпустить свои прекрасные цветы. Уделяя должное внимание комнатному растению, вы обеспечите ему здоровый рост и пышное цветение в течение всего летнего сезона.

Обратите внимание на корни герани. Возможно, растению уже тесно в старом горшке и его нужно как можно скорее пересадить для дальнейшего здорового роста и развития.

Необходимо выбрать правильный цветочный горшок. Рекомендуется выбирать емкость, диаметр которой на 2-3 сантиметра превышает размер предыдущей. Профессиональные цветоводы советуют выбирать для герани глиняную посуду, она будет обеспечивать корням необходимую вентиляцию. Также можно брать пластиковые горшки с дренажными отверстиями для отвода излишней влаги.

Состав почвы. Герань любит питательную рыхлую почву, чтобы хорошо проникал воздух. Можно купить готовую смесь или приготовить самостоятельно. Чтобы приготовить почву, смешайте две части универсального субстрата с одной частью крупного песка или перлита. А для улучшения структуры нужно добавить половину части вермикулита, он будет удерживать влагу и обеспечивать проникновение воздуха.

Хороший дренаж. Необходимо обеспечить дренаж, чтобы предотвратить застой воды и развитие гнили в корневой системе растения. На дно горшка следует положить слой керамзита, это поможет более эффективно отводить лишнюю влагу.