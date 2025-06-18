Как заставить гортензии цвести дважды в сезон: когда обрезать, как подкармливать и что следует учесть

Гортензия / © Associated Press

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Гортензии — любимцы многих садоводов за свои крупные, красочные соцветия. Однако большинство сортов цветут только один раз в сезон. В то же время некоторые виды способны зацвести вторично, продолжая радовать глаз с конца весны вплоть до первых осенних заморозков.

Эксперт по гортензиям Лоррейн Баллато рассказала, как достичь повторного цветения и почему это не удается у многих садоводов.

Выбирайте правильный сорт

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Первый и самый важный шаг к повторному цветению — правильный выбор сорта. Самым известным представителем повторноцветущих гортензий является Endless Summer, легко найти в питомниках. Также в эту категорию входят сорта Incrediball, Pop Star и PeeGee.

Впрочем, предостерегает Баллато, не все так называемые повторноцветущие сорта оправдывают ожидания. «Некоторые из них действительно цветут дважды, но не все. Поэтому следует внимательно изучать информацию о сорте перед покупкой», — говорит эксперт.

Не все гортензии цветут повторно

Баллато отмечает: если ваш сорт гортензии не имеет генетической способности к повторному цветению — как, например, дуболистная гортензия, — ни один уход не заставит ее цвести снова. В этом случае лучше сосредоточиться на оптимизации цветения раз в сезон, чем ожидать невозможного.

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Обрезка: когда и как правильно

Наиболее распространенная ошибка садоводов — неправильная обрезка или ее полное отсутствие. Чтобы растение имело силы для повторного цветения, важно вовремя удалять увядшие цветы.

Осенью обрезка должна завершаться до 1 августа — поздние действия могут помешать закладке почек на следующий год. А весной важно не торопиться: сначала убедитесь, что на стеблях есть живые почки.

«Не увидев почек, вы просто не узнаете, пережили ли они зиму, и вам не захочется удалять зарождающиеся почки», — объясняет Баллато.

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Время подкормки: главное — не опоздать

Не менее важен правильный график внесения удобрений. Баллато советует прекратить подкормку одновременно с обрезкой — примерно с 1 августа. Если продолжать стимулировать рост, растение израсходует силы на листья и побеги, а не на новые бутоны.

Свет, почва и влага: создайте правильные условия

Гортензии лучше чувствуют себя на участках, которые получают утром прямой солнечный свет, а после обеда — притенение. Идеальная почва — влажная, но хорошо дренированная, богатая питательными веществами.

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Важно избегать застоя воды, которое может привести к гниению корней, но и пересушивать гортензии нельзя.

Защита на зиму: критическая для северных регионов

В регионах с холодным климатом обязательна защита гортензий на зиму. Это могут быть стены дома, деревянные заборы или вечнозеленые кусты (туя, рододендрон, азалия), берегущие растение от мороза и ветра.

«Зимняя защита — это залог того, что растение не потеряет почки и сможет цвести повторно в следующем сезоне», — добавляет эксперт.

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Повторное цветение гортензий — реальная задача для каждого садовода, если знать, какой сорт выбрать и как грамотно ухаживать за растением.

Напомним, ранее мы писали, что посадить в тени или на северной стороне дома или забора.