Как заставить комнатные фиалки цвести постоянно: советы, о которых садоводы молчат
Фиалки — настоящие королевы подоконники. Изящные, компактные, с бархатными листьями и яркими цветами, они способны радовать глаз почти непрерывным цветением. Однако даже неприхотливые растения иногда дают сбой: листья желтеют, корни гниют, а бутонов нет.
Что делать, чтобы фиалки цвели годами и оставались здоровыми? Хорошие новости делятся проверенным лайфхаком, который поможет вашим сенполиям процветать без проблем.
Почему фиалки болеют и увядают
Часто причина вовсе не в болезнях или вредителях, а в нарушении водного баланса. Избыток воды в почве так же вреден, как и недостаток. Добавьте к этому холодные сквозняки, прямые солнечные лучи или нерегулярную подкормку — и проблемы обеспечены.
Секрет здоровых фиалок прост: подкормка водой с щепоткой пищевой соды. Этот простой прием регулирует кислотность почвы, способствует дыханию корней и предотвращает развитие грибка.
Как применить:
Налейте теплую воду комнатной температуры в маленький чайник.
Добавьте щепотку пищевой соды на литр воды и хорошо размешайте.
Поливайте под корень небольшими порциями, избегая попадания воды на листья.
В результате ваши фиалки быстро восстанавливают зеленые листья и начинают активно цвести.
Дополнительные советы для идеального ухода
Свет: любят рассеянный свет, избегайте прямых солнечных лучей.
Температура: +20…+25°С днем, не ниже +18°С ночью.
Влажность: опрыскивание листьев необязательно, лучше сделать поддон с влажной галькой.
Удобрение: раз в месяц подпитывайте специальным удобрением для фиалок или слабым раствором комплексного удобрения.
Благодаря этому простому приему фиалки не увядают годами. Листья остаются упругими и насыщенно-зелеными, цветы обильно распускаются, а подоконники всегда выглядят ярко и живо.