Как заставить комнатные фиалки цвести постоянно: советы, о которых садоводы молчат

Как ухаживать за фиалками / © pexels.com

Что делать, чтобы фиалки цвели годами и оставались здоровыми? Хорошие новости делятся проверенным лайфхаком, который поможет вашим сенполиям процветать без проблем.

Почему фиалки болеют и увядают

Часто причина вовсе не в болезнях или вредителях, а в нарушении водного баланса. Избыток воды в почве так же вреден, как и недостаток. Добавьте к этому холодные сквозняки, прямые солнечные лучи или нерегулярную подкормку — и проблемы обеспечены.

Секрет здоровых фиалок прост: подкормка водой с щепоткой пищевой соды. Этот простой прием регулирует кислотность почвы, способствует дыханию корней и предотвращает развитие грибка.

Как применить:

Налейте теплую воду комнатной температуры в маленький чайник. Добавьте щепотку пищевой соды на литр воды и хорошо размешайте. Поливайте под корень небольшими порциями, избегая попадания воды на листья.

В результате ваши фиалки быстро восстанавливают зеленые листья и начинают активно цвести.

Дополнительные советы для идеального ухода

Свет: любят рассеянный свет, избегайте прямых солнечных лучей. Температура: +20…+25°С днем, не ниже +18°С ночью. Влажность: опрыскивание листьев необязательно, лучше сделать поддон с влажной галькой. Удобрение: раз в месяц подпитывайте специальным удобрением для фиалок или слабым раствором комплексного удобрения.

Благодаря этому простому приему фиалки не увядают годами. Листья остаются упругими и насыщенно-зелеными, цветы обильно распускаются, а подоконники всегда выглядят ярко и живо.