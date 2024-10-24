Как заставить микроволновку греть пищу, а не посуду: полезные советы

Если вашей помощнице уже много лет, она может работать не так эффективно, как новая микроволновка.

Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда вместо того, чтобы разогреть пищу, микроволновая печь нагревает только тарелку. В чем тут дело и как исправить проблему? Рассказываем, почему микроволновка не разогревает блюдо, а нагревается только посуда.

Почему микроволновка не нагревает пищу

Когда в микроволновке нагревается только емкость, это не обязательно могут быть проблемы с прибором. Специалисты рекомендуют в таком случае выбирать правильную посуду. Чтобы проверить, подходит ли емкость для разогрева пищи в микроволновке, нужно сделать одну простую вещь.

Налейте в выбранную тарелку чуть-чуть воды и поставьте ее в микроволновку на одну минуту. Если вода нагреется, а посуда останется холодной, значит, она подходит для разогрева. Когда нагревается только посуда, а вода нет, тогда от ее использования лучше отказаться.

Есть еще совет для тех, кто имеет старую микроволновку: как правильно ею пользоваться, чтобы она хорошо разогревала блюда. Чтобы еда равномерно прогревалась, емкость нужно ставить чуть ближе к краю вращающейся тарелки внутри печи, а не в центре. Поскольку прибор после 5-10 лет службы работает не так хорошо, как новый.

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