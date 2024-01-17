Как заставить орхидею цвести круглый год: один секретный ингредиент, продаваемый в аптеке

У многих людей, выращивающих орхидеи, возникают проблемы с их цветением. Чем подкормить орхидеи, чтобы процветали?

Существует довольно простое копченое аптечное средство, которое поможет реанимировать орхидеи и заставить их выпустить много цветоносов. Речь идет о касторовом масле.

Касторовое масло — растительное масло, которое добывают из семян расторопши. Его широко применяют в медицине, косметологии и ветеринарии. Оно содержит множество жирных кислот, минералов и витаминов, которые полезны для растений. В том числе и орхидеи.

Благодаря использованию касторового масла можно улучшить питание корней орхидеи, активизировать обмен веществ, стимулировать деление клеток и, как результат, образование новых побегов.

А еще касторовое масло помогает защитить орхидею от вредителей и болезней, повышая ее иммунитет и устойчивость к стрессам. Это особенно важно в зимний период, когда даже в квартире или доме может быть низкая температура для экзотического цветка.

Как правильно использовать касторовое масло для подкормки орхидей? Здесь важно соблюдать определенные правила, иначе это средство может не улучшить развитие растения, а навредить:

чистое касторовое масло использовать запрещено — его нужно развести в воде. пропорции: на 1 литр теплой воды 1 чайная ложка средства;

перед применением удобрения нужно увлажнить почву в горшке;

поливать или опрыскивать орхидею раствором с касторовым маслом нужно не чаще раза в две недели-месяц;

готовый раствор нельзя хранить, лучше каждый раз готовить новый.

Если следовать этим советам, орхидея будет радовать вас пышным цветением весь год.

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