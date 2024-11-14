Как заставить орхидею цвести постоянно: сделайте подкормку из подручных средств

Эта натуральная подкормка заставит орхидею постоянно цвести и защитить растение от болезней.

Что делать, если орхидея не хочет цвести? Опытные хозяйки поделились секретным рецептом подкормки из подручных средств. Это натуральное удобрение заставит даже хилую орхидею цвести в течение целого года.

Чем поливать орхидею, чтобы постоянно цвела

Домашняя подкормка. Надо взять отстоянную воду, добавить 10 капель лимонного сока и две столовые ложки меда. Перемешайте раствор, чтобы все компоненты хорошо растворились в воде. Затем полейте цветок, если горшков несколько, то разделите на каждый по 8 столовых ложек удобрения. Такая подкормка защитит цветок от болезней и укрепит его корневую систему.

Надо взять отстоянную воду, добавить 10 капель лимонного сока и две столовые ложки меда. Перемешайте раствор, чтобы все компоненты хорошо растворились в воде. Затем полейте цветок, если горшков несколько, то разделите на каждый по 8 столовых ложек удобрения. Такая подкормка защитит цветок от болезней и укрепит его корневую систему. Специальные удобрения. Можно также воспользоваться купленными удобрениями. Удобрения на основе фосфора и калия будут способствовать выпусканию бутонов и появлению почек. Эти удобрения также гарантируют образование здоровых и крепких цветков. А вот от азотных удобрений лучше отказаться, потому что азот не способствует цветению, а наоборот, тормозит развитие цветоносов.

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