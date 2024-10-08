Как заставить орхидею цвести: растение будет выпускать цветоносы снова и снова

Орхидея – невероятно красивый цветок, но очень прихотливый. Наверное, это растение есть на подоконнике каждой украинской хозяйки. Впрочем, не редко бывает так, что цветок не хочет цвести, и никакие подкормки ему не помогают. Однако выход есть и очень простой. Рассказываем, что делать с орхидеей, чтобы она выпустила стрелки с цветоносами.

Как заставить цвести орхидею: помогут подручные средства

Лимонная вода. Если регулярно поливать цветок такой подкормкой, он непременно зацветет. Для приготовления раствора понадобится чайная ложка лимонного сока и литр теплой воды. Если используется лимонная кислота, 2 грамма будет вполне достаточно. Перед подкормкой нужно увлажнить почву обычной водой, а затем полить орхидею под корень лимонным раствором.

Если регулярно поливать цветок такой подкормкой, он непременно зацветет. Для приготовления раствора понадобится чайная ложка лимонного сока и литр теплой воды. Если используется лимонная кислота, 2 грамма будет вполне достаточно. Перед подкормкой нужно увлажнить почву обычной водой, а затем полить орхидею под корень лимонным раствором. Настой из яичной скорлупы. Такая подкормка обогатит почву кальцием, поэтому орхидея быстро выпустит новые корни и зацветет. Возьмите столовую ложку измельченной яичной скорлупы, залейте литром кипятка, настаивайте в течение 12 часов. Затем процедите настой и добавьте 8 столовых ложек в почву под корень растения. Такую подкормку нужно проводить в течение 12 дней, после чего в орхидеи начнут расти новые корни и она выпустит цветоносы.

Такая подкормка обогатит почву кальцием, поэтому орхидея быстро выпустит новые корни и зацветет. Возьмите столовую ложку измельченной яичной скорлупы, залейте литром кипятка, настаивайте в течение 12 часов. Затем процедите настой и добавьте 8 столовых ложек в почву под корень растения. Такую подкормку нужно проводить в течение 12 дней, после чего в орхидеи начнут расти новые корни и она выпустит цветоносы. Окуните в теплую воду. Надо опустить горшок с цветком в теплую воду, температура должна быть не больше 35 градусов. Оставьте цветок в воде на 10-15 минут. Процедуру следует повторять три дня, а затем оставьте цветок без полива. Такие условия будут похожи на тропические, это и заставит цветок зацвести. Следует знать, что этот метод не подходит для больных орхидей с ослабленными корнями.

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