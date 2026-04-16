Как заставить орхидею снова цвести: эксперт назвал один шаг, который все меняет

Орхидеи часто теряют цветы после покупки и могут долго не цвести повторно — это одна из самых распространенных проблем среди владельцев этих растений. В то же время эксперт уверяет: вернуть цветение реально, если придерживаться базовых правил ухода и начать с одного ключевого шага.

Об этом сообщило издание Express.

Владелец магазина растений Джордан Тренер объяснил, что первым этапом должна быть правильная обрезка. После того как цветы увяли, их нужно удалить, а длинный стебель — укоротить. Для этого стоит найти узел на стебле (небольшую выемку), отсчитать два от основания и сделать срез чуть выше. По словам специалиста, именно так растение направляет энергию на формирование нового цветоноса, и этот процесс может длиться несколько месяцев.

Не менее важны условия содержания. Орхидеи нуждаются в ярком, но непрямом свете, поэтому их не рекомендуют оставлять под прямыми солнечными лучами. В то же время растение должно получать достаточно естественного освещения. Также эксперт советует немного снизить температуру — это помогает стимулировать повторное цветение.

Отдельное внимание следует уделить подкормке. По словам Джордана Тренера, орхидеи нуждаются в регулярном внесении удобрений — примерно раз в месяц. Использование специальных средств для этих растений способствует их росту и развитию новых цветов.

Еще один важный аспект — полив. Определять потребность в воде следует по состоянию корней, которые находятся в прозрачном горшке. Если они темно-зеленые, это свидетельствует о достаточном количестве влаги. Если же корни становятся светло-серебристыми, растение нужно полить. В то же время воздушные корни, которые могут свисать из горшка, не стоит принимать во внимание, ведь их цвет не меняется в зависимости от полива.

Эксперт подчеркивает, что орхидеи могут не цвести определенное время после потери цветов, однако это не является признаком проблемы. При соблюдении этих рекомендаций растение постепенно восстановит силы и снова сформирует бутоны.

