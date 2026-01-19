Как заставить рождественник цвести без усилий: сколько поливать и где поставить на подоконнике

Как поливать рождественник, чтобы обильно цвел / © unsplash.com

Для рождественника чрезвычайно важно чувствовать себя комфортно. Ему не нравится постоянное перемещение — из-за этого он может сбрасывать цветы. Потому сразу определите постоянное место для растения и не меняйте его. Идеально подойдет светлый подоконник с северной или восточной стороны. Здесь достаточно солнца, но нет пекущих лучей, которые могут перегреть листья.

В период формирования бутонов рождественник особенно нежен. Даже несколько сантиметров смещения горшка могут остановить цветение. Поэтому не трогайте растение во время бутонизации — пусть стоит на своем месте.

Поливание — без фанатизма

Рождественник не любит ни застоя воды, ни пересыхания почвы. Оптимально поливать раз в неделю, ориентируясь на состояние земли:

если верхний слой почвы сухой на 2–3 см — пора поливать;

если земля еще влажная — подождите день-два.

Поливайте по краю горшка, избегая центра, чтобы корни не загнили. Обязательно сливайте лишнюю воду с поддона — застой жидкости рождественник не переносит.

Температура имеет значение

Слишком тепло (22–24°C постоянно) мешает цветению. Лучше обеспечить ночную температуру 15–18°C, а некоторые цветоводы советуют даже 12°C — это стимулирует бутонизацию. Главное — избегать сквозняков.

Подкормка — разумно и вовремя

Весной, во время роста листьев, подойдут обычные комплексные удобрения. Осенью и перед цветением лучше использовать удобрения для цветущих растений с акцентом на фосфор и калий. Достаточно раз в две недели в половинной дозе, чтобы растение не «пошло в зелень». Во время цветения подкормки уменьшают до одного раза в 3–4 недели.

Также важно, чтобы горшок не был слишком большой — свободное пространство стимулирует рост листьев, а не цветение.