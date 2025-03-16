Как заставить спатифиллум цвести: сделайте вот это – и даже слабое растение выпустит бутоны

Если ваш спатифиллум долго не цветет, эти способы помогут стимулировать даже больное растение выпустить белые лепестки.

Наверное, у каждой хозяйки есть на подоконнике это растение. Однако не каждой удается добиться от спатифиллума цветения. Опытные цветоводы назвали три способа, которые заставят зацвести даже самое хилое растение.

Что делать, чтобы зацвел спатифиллум: три простых шага

Во-первых, спатифиллум необходимо правильно обрезать. Стоит избавиться от старых и пожелтевших листьев, срежьте все ненужное острым ножом у самого основания. Перед каждым срезом нож необходимо дезинфицировать, а места срезов – присыпать толчеными таблетками черного угля. После такой процедуры цветок не только станет быстро расти и развиваться, но и выпустит белые лепестки.

Стоит избавиться от старых и пожелтевших листьев, срежьте все ненужное острым ножом у самого основания. Перед каждым срезом нож необходимо дезинфицировать, а места срезов – присыпать толчеными таблетками черного угля. После такой процедуры цветок не только станет быстро расти и развиваться, но и выпустит белые лепестки. Во-вторых, мало кто знает, однако спатифиллум любит перепады температуры. Ночью цветку нужно обеспечить температуру не выше 18 градусов, а днем – 24. После такого режима температурных колебаний спатифиллум начинает выпускать бутоны.

Ночью цветку нужно обеспечить температуру не выше 18 градусов, а днем – 24. После такого режима температурных колебаний спатифиллум начинает выпускать бутоны. В-третьих, для спатифиллума важны правильное освещение и достаточная влажность воздуха. Если света будет мало, то бутоны не появятся. Также рядом с растением можно поставить увлажнитель воздуха, поскольку в сухой среде цветок может погибнуть.

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