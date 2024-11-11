Как заставить спатифиллум укрыться цветами: поможет это подручное средство

"Женское счастье" иногда может капризничать и не выпускать свои прекрасные цветы. Однако опытные хозяйки пользуются настоем из чеснока, благотворно влияющего на цветок. Ведь чеснок богат калием, фосфором и магнием, которые крайне полезны для комнатных растений. Также этот настой содержит фитонциды, которые помогут защитить спатифиллум от болезней и вредителей.

Как приготовить настой для спатифиллума, чтобы заставить его зацвести

Для приготовления подкормки возьмите чайную ложку измельченного сухого чеснока и залейте литром кипятка, дайте раствору настояться 2 часа. Затем жидкость нужно процедить и полить цветок через поддон. Под корень спатифиллум поливать нельзя. Через некоторое время цветок выпустит много новых бутонов.

Опытные цветоводы рекомендуют придерживаться нескольких простых правил по уходу за растением, тогда "женское счастье" будет радовать цветами постоянно. Комнатное растение любит хорошее освещение, умеренное количество удобрений, ему также нужен период покоя, чтобы оно могло восстановиться.

Если при соблюдении этих условий спатифиллум не зацвел, попробуйте пересадить его в меньший горшок. Ибо растение не будет цвести, пока не заполнит корнями всю емкость. После пересадки спатифиллум следует подержать несколько недель при температуре 12-15 градусов.

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