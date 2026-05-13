Как заставить жасмин обильно расти и цвести летом: три важных действия, которые следует совершить сейчас

Этот вьющийся куст идеально подходит для вертикального озеленения: он быстро оплетает стены, заборы, арки и создает настоящий зелено-цветочный ковер. Кроме декоративности, звездчатый жасмин ценится еще и за свой насыщенный, сладковатый аромат, особенно ощутимый в теплые летние вечера.

Чтобы растение цвело максимально обильно, садоводческий эксперт и TikTok-блогер Иш отмечает: ключ к успеху — в трех простых, но обязательных действиях, которые нужно выполнить уже весной.

По его словам, если правильно подготовить жасмин сейчас, летом он буквально укроется цветами.

Солнце — главный фактор пышного цветения

Первое, на что стоит обратить внимание, это место высадки. Звездчатый жасмин обожает свет и не любит тень.

Идеальные условия — это открытые солнечные участки, где растение получает не менее 6–8 часов прямого солнца в день. Именно такое количество света запускает активное формирование побегов и будущих бутонов. В затененных местах цветение будет значительно слабее или вообще отсутствует.

Подпитка, которая «включает» цветение

Второй критически важный шаг — грамотное питание растения. Именно удобрения, по словам эксперта, могут кардинально изменить количество цветов.

Весной Иш советует использовать медленные органические или минеральные удобрения — например, костную или рыбную муку, а также гранулированные смеси пролонгированного действия. Они постепенно насыщают почву питательными веществами и формируют прочную основу для роста.

Дополнительно следует замульчировать почву компостом или органической мульчей. Это не только питает растение, но и улучшает структуру земли и удерживает влагу.

Летний «буст» для бутонов

Когда на жасмине появляются первые бутоны, уход нужно усилить. В этот период эксперт рекомендует перейти на подкормку с повышенным содержанием калия — например, томатные удобрения.

Их следует вносить каждые две недели в течение всего лета. Калий стимулирует более обильное и продолжительное цветение, делая куст буквально покрытым цветами.

Обрезка — секрет густоты и будущего цвета

Завершающий этап ухода — правильная обрезка. Но важно: ее проводят не весной, а по завершении цветения, примерно в сентябре-октябре.

Обрезка стимулирует появление новых сильных побегов, на которых в следующем сезоне будут формироваться цветочные почки. Именно эта процедура обеспечивает густой, здоровый и максимально цветущий куст.

Таким образом, все сводится к трем базовым правилам: правильное солнце, своевременная подкормка и грамотная обрезка. Выполнив их, вы получите звездчатый жасмин, который станет настоящим украшением сада и источником летнего аромата.

