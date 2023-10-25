Как заточить нож в домашних условиях: вы будете удивлены, но для этого нужны только ножницы

В Интернете предлагают много способов заточить нож без точилки в домашних условиях – это и с помощью посуды, другого ножа, пилочки для ногтей и т.д. Но есть еще один универсальный способ, который о котором мало кто знает и который является одним из самых простых. Это заточить нож с помощью любых ножниц в доме. Размер ножниц не суть важно, главное, чтобы они были не маникюрные, маленькими ножницами это будет сделать не удобно.

Как заточить нож дома с помощью ножниц

Берем любые ножницы.

Ставим вертикально, лезвиями вниз, а кольцами, ушками вверх.

Вставляем нож возле винтовой части ножниц, там, где соединяются ручки ножниц, как показано на рисунке.

Как заточить нож с помощью ножниц

Затачиваем нож.

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