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Как заточить нож в домашних условиях: вы будете удивлены, но для этого нужны только ножницы

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
71к
Время на прочтение
1 мин
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Как заточить нож в домашних условиях: вы будете удивлены, но для этого нужны только ножницы

Как заточить нож

Как заточить нож без точилки дома с помощью ножниц

В Интернете предлагают много способов заточить нож без точилки в домашних условиях – это и с помощью посуды, другого ножа, пилочки для ногтей и т.д. Но есть еще один универсальный способ, который о котором мало кто знает и который является одним из самых простых. Это заточить нож с помощью любых ножниц в доме. Размер ножниц не суть важно, главное, чтобы они были не маникюрные, маленькими ножницами это будет сделать не удобно.

Как заточить нож дома с помощью ножниц

  • Берем любые ножницы.
  • Ставим вертикально, лезвиями вниз, а кольцами, ушками вверх.
  • Вставляем нож возле винтовой части ножниц, там, где соединяются ручки ножниц, как показано на рисунке.
Как заточить нож с помощью ножниц / ©
Как заточить нож с помощью ножниц
  • Затачиваем нож.

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Дата публикации
Просмотры
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