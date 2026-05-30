ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
518
Время на прочтение
2 мин

Как заточить ножи мясорубки: простой способ восстановить остроту в домашних условиях

С течением времени даже качественная мясорубка начинает хуже работать: мясо не режет, а мнется, забивается, появляется лишний шум и усилия во время прокрутки. Самая частая причина — затупленный нож и решетка.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Как наточить нож мясорубки.

Как наточить нож мясорубки / © pexels.com

К счастью, заточить ножи мясорубки можно без помощи других дома, без дорогих инструментов. Ниже — проверенный способ, используемый в DIY-практике.

Когда нужно затачивать нож мясорубки

Признаки, что чем потерял остроту:

  • мясо получается «размазанным», а не резаным;

  • мясорубка забивается;

  • приходится прилагать больше усилий;

  • фарш получается неравномерный;

  • слышен скрежет или неравную работу механизма.

Если вы заметили хотя бы 2-3 признака — время для заточки.

Что нужно для заточки

Для домашнего способа вам понадобится:

  • ровная поверхность (стекло, зеркало или керамическая плитка);

  • наждачная бумага (зернистость 120–600);

  • вода (по желанию для смачивания);

  • салфетка или тряпка;

  • отвертка (для разборки мясорубки).

Как правильно заточить нож мясорубки

  1. Разберите мясорубку — аккуратно разберите устройство и достаньте:

  • нож;

  • решетку;

  • шнек.

Запомните правильную последовательность сборки — это важно.

  1. Подготовьте заточную поверхность — положите наждачную бумагу на идеально ровное основание (например, стекло). Это критически, потому что нож должен истекать равномерно, без перекосов.

  2. Затачивайте нож плавными движениями — прижмите нож плоской стороной к наждачной бумаге и выполняйте:

  • круговые движения или «восьмерку»;

  • равномерное давление по всей плоскости;

  • без перекосов.

Затачивайте до появления равномерной матовой поверхности без блестящих участков.

  1. Отделайте решетку — решетка тоже влияет на качество резки. Ее также нужно:

  • притереть на наждачке;

  • выровнять поверхность;

  • убрать заусеницы.

Нож и решетка должны плотно прилегать друг к другу — это ключ к эффективной работе.

  1. Проверьте результат — промойте детали, соберите мясорубку, проверьте работу на небольшом количестве мяса.

Если все сделано правильно — мясо режется легко, без «мазки».

Полезные советы

  • не используйте грубую силу при заточке;

  • важно идеальное ровность поверхности;

  • лучше работать постепенно, чем снять слишком много металла;

  • После заточки всегда проверяйте прилегание ножа к решетке.

Заточка ножа мясорубки — это простая процедура, позволяющая полностью восстановить ее производительность. Достаточно немного времени, наждачной бумаги и ровной поверхности, чтобы устройство снова работало как новое.

FAQ

Как заточить нож мясорубки в домашних условиях?

Чем можно заточить на наждачной бумаге, закрепленной на ровной поверхности, выполняя плавные круговые движения до выравнивания поверхности.

Почему мясорубка не режет мясо, а мнется?

Чаще всего причина — затупленный нож или неровная решетка, перестающая плотно прилегать друг к другу.

Чем заточить нож мясорубки без специального инструмента?

В домашних условиях лучше использовать наждачную бумагу средней зернистости и ровное основание, например стекло или керамическую плитку.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
518
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie