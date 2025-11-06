Как заточить ножницы в домашних условиях: пять лучших и простых способов, проверенных временем

Даже самые качественные ножницы со временем тупятся — лезвия начинают рвать ткань, жевать бумагу или плохо стричь волосы. Но покупать новые совсем не обязательно. Есть несколько проверенных способов, как заточить ножницы самостоятельно дома, не повредив инструмент. Для этого не нужно дорогостоящего оборудования, хватит простых вещей, которые есть в каждом доме.

Заточка на наждачной бумаге. Один из самых простых и эффективных способов. Возьмите лист мелкозернистой наждачной бумаги и нарежьте его ножницами несколько раз. Двигайтесь по всей длине лезвий, чтобы заточить равномерно. После этого вытрите лезвия сухой тканью — и ножницы снова станут острыми.

На алюминиевой фольге. Сложите кусок фольги в несколько слоев и просто порежьте его ножницами. Этот метод подходит для легкого обновления остроты, особенно если ножницы немного затупились, но еще не совсем. Фольга полирует край лезвия и выравнивает микроскопические зазубрины.

На стеклянной банке или бутылке. Откройте ножницы и несколько раз проведите каждым лезвием по горлышку стеклянной бутылки под небольшим углом. Это классический «бабушкин» метод, прекрасно работающий для кухонных ножниц. Главное, не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить край лезвия.

Использование иглы или шила. Вставьте металлическую иглу между лезвиями и несколько раз закройте ножницы, словно режете ее. Трение между металлами помогает восстановить остроту. Этот способ особенно хорошо работает для маникюрных ножниц или мелких инструментов.