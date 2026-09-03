Как заточить старую терку дома: простой способ вернуть остроту зубцам

Как заточить терку

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С течением времени кухонная терка может начать заметно хуже справляться со своей работой. Морковь или сыр скользят по поверхности, продукты приходится сильнее прижимать, а вместо аккуратной стружки нередко получается измятая масса. Однако это не всегда означает, что кухонный инструмент пора заменять.

Если терка не повреждена и не покрыта коррозией, можно попытаться восстановить ее в домашних условиях. Сначала следует проверить состояние отверстий, а затем при необходимости подправить их режущие края.

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Почему терка начинает плохо натирать

Продукты измельчает не само отверстие в терке, а его немного приподнят острый край. Когда мы производим морковью, сыром или другим продуктом по поверхности, этот край захватывает и срезает часть продукта.

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После продолжительного использования режущие края постепенно затупляются. Кроме того, некоторые из них могут немного загибаться внутрь и почти сравниваться с поверхностью терки. В таком случае они уже не могут нормально увлекать продукт.

Поэтому перед заточкой терки следует внимательно осмотреть. Иногда достаточно подправить положение нескольких загнутых краев, чтобы она снова начала натирать гораздо лучше.

Как поднять загнутые края

Сначала тщательно помойте терку и высушите ее. Затем посмотрите на рабочую поверхность сбоку. Так легче увидеть, одинаково ли выступают края отверстий.

Если некоторые из них заметно прижаты к основанию, их можно очень осторожно немного отогнуть наружу. Для больших отверстий удобнее использовать тонкую плоскую отвертку.

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Вставьте ее в отверстие и легким движением приподнимите режущий край. Он должен выступать примерно так же, как соседние, потому сильно отгибать металл не нужно.

Для очень мелких отверстий требуется соответственно более тонкий инструмент. В любом случае важно работать без сильного нажима, металл терки тонкий и чрезмерное усилие может деформировать отверстия.

Как заточить терку керамической чашкой

Для следующего способа понадобится обычная керамическая или фарфоровая чашка. Но подойдет не любая, на внешней стороне дна должен быть неглазированный шершавый ободок. Именно эта поверхность работает как мелкий абразив.

Переверните чашку вверх дном. Приложите рабочую часть терки к шершавому ободку и сделайте несколько аккуратных движений, словно пытаетесь что-то натереть.

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Сильно прижимать терку не нужно. Лучше сделать несколько лёгких проходов, а затем проверить результат. Чрезмерное трение может повредить тонкие края отверстий вместо того, чтобы улучшить их работу.

Если дно чашки полностью покрыто гладкой глазурью, этот способ не подойдет — нужна именно открытая шершавая керамика.

Можно ли использовать наждачную бумагу

Еще один домашний вариант — мелкозернистая наждачная бумага. Он также действует как абразив и может немного подправить затупленные режущие края.

Теркой несколько раз осторожно производят по абразивной стороне бумаги так же, как во время натирания продуктов. Сильный напор и большое количество движений здесь не нужны.

Важно понимать, что наждачная бумага не исправит сильно деформированные отверстия. Если их края прижались к поверхности, сначала следует вернуть им правильное положение.

Как заточить терку точильным камнем

Вместо керамической чашки можно использовать мелкозернистый точильный камень. Тереть им всю поверхность терки не нужно. Задача — слегка подправить именно выступающие края отверстий, срезающих продукт.

Поместите терку на стойку рабочей стороной вверх. Затем легкими движениями проведите точильным камнем по выступающим зубцам, не нажимая на них. Достаточно нескольких проходов в одном направлении. После этого проверьте терку на кусочке моркови или картофеля. Если он все еще плохо натирает, можно повторить обработку.

Пытаться сильно стачивать металл не стоит. Зубцы терки тонкие, поэтому от чрезмерного нажима они могут загнуться. После заточки терки следует тщательно вымыть, чтобы удалить металлическую и абразивную пыль.

А фольга затачивает терку

Популярный домашний совет — смять алюминиевую фольгу в плотный шарик и потереть им рабочую поверхность терки. Однако рассчитывать на этот способ как на полноценную заточку не стоит.

Алюминиевая фольга значительно мягче стали, из которой изготовлено большинство кухонных терок. Она не способна нормально восстановить геометрию сильно затупленных режущих краев. Если терка действительно перестала хорошо резать, эффективнее проверить положение выступов и при необходимости аккуратно обработать их абразивной поверхностью.

Что сделать после заточки

После какой-либо обработки терку необходимо очень тщательно вымыть. На нем могут остаться мелкие частицы металла, керамики или абразива.

Помойте терку теплой водой с моющим средством, тщательно очистите отверстия, хорошо сполосните и высушите.

Проверять результат пальцами не следует. Лучше взять небольшой кусочек моркови, картофеля или другого твердого овоща. Если продукт легко увлекается режущими краями и для натирания больше не приходится сильно нажимать, обработка помогла.

Когда терку лучше заменить

Восстанавливать имеет смысл терку, в которой просто затупились или чуть-чуть загнулись режущие края. Если металл сильно деформирован, отверстия повреждены, появились трещины или глубокая коррозия, безопаснее приобрести новую.

Не следует самостоятельно отгибать и обрабатывать абразивами также специальные терки со сложной геометрией лезвий. Неосторожное вмешательство может окончательно испортить их режущую поверхность.

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