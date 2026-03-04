Как заточить терку проверенным способом за три минуты: справится любой

Как заточить терку

Реклама

Когда терка затупляется, она перестает резать именно продукты. Вместо аккуратных полосок сыра или овощей вы получаете кашевидную массу, потому что тупые лезвия просто давят ингредиенты, выжимая из них весь сок. Это не только портит вид блюда, но и изменяет его вкус. Чтобы исправить ситуацию за считанные минуты и не тратить деньги на новые принадлежности, можно воспользоваться простыми домашними методами заточки.

Как заточить терку

Метод с использованием фольги и соли

Этот способ считается одним из самых быстрых и действенных для механической заточки кромок. Для процедуры вам понадобится обычная пищевая фольга и поваренная соль грубого помола.

Необходимо сложить лист фольги в несколько слоев, чтобы образовался плотный квадрат размером примерно с ладонь. Этот кусок обильно посыпают солью, после чего начинают производить теркой по поверхности фольги так, будто вы натираете морковь или другие продукты. Важно придерживаться привычного направления движения — сверху вниз. Сочетание жесткой структуры фольги и абразивных частиц соли позволяет эффективно снять микроналит и обострить края отверстий. Уже через две-три минуты такой работы инструмент начнет работать гораздо острее.

Реклама

Как заострить терку с помощью соды

Если под рукой не оказалось фольги, хорошей альтернативой станет обычная пищевая сода. Хотя она действует мягче, ее абразивные свойства прекрасно справляются с жировым налетом, часто является главной причиной «тупых» лезвий.

Для этого соду насыпают на влажную губку и тщательно протирают металлическую поверхность с обеих сторон. После очистки терку обязательно нужно промыть под проточной горячей водой. Критически важным моментом является тщательное высушивание полотенцем, поскольку остатки влаги провоцируют появление безвозвратно портящей металл коррозии.

Советы от опытных кулинаров

Кроме вышеупомянутых методов, специалисты часто используют керамическую посуду для быстрой правки лезвий. Если перевернуть обычную керамическую чашку, то ее дно обычно имеет шершавый край без глазури. Проведя этим краем по каждому ряду лезвий терки, можно добиться эффекта шлифования, подобного работе с мелкозернистым камнем.

Для поддержания идеального состояния принадлежностей специалисты рекомендуют проводить такую профилактику примерно раз в месяц. Это не только экономит средства для покупки нового инвентаря, но и делает процесс приготовления пищи легким и эстетическим.