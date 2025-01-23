Как жарить, чтобы масло не забрызгивало всю плиту: полезны трюки, о которых мало кто знает

Во время жарки любых продуктов масло часто брызжет во все стороны, поэтому хозяйкам после приготовления приходится каждый раз устраивать уборку. А это отнимает кучу сил и времени, которые можно потратить на более приятные вещи, например, на отдых. Однако профессиональные повара делятся полезными лайфгаками, которые помогут избежать этой проблемы. Рассказываем, что нужно делать, чтобы масло не разбрызгивалось во время жарки.

Как избежать брызг масла во время жарки: советы экспертов

Во-первых, профессионалы рекомендуют перед приготовлением избавляться от лишней влаги, содержащейся в продуктах. Это можно сделать с помощью бумажных полотенец. Ибо обычно именно из-за слишком влажных продуктов масло начинает стрелять в разные стороны. Также масло нужно насыпать на сухую, хорошо разогретую сковороду, тогда она не будет брызгать на плиту, стены или пол.

профессионалы рекомендуют перед приготовлением избавляться от лишней влаги, содержащейся в продуктах. Это можно сделать с помощью бумажных полотенец. Ибо обычно именно из-за слишком влажных продуктов масло начинает стрелять в разные стороны. Также масло нужно насыпать на сухую, хорошо разогретую сковороду, тогда она не будет брызгать на плиту, стены или пол. Во-вторых, нужно накрывать сковороду крышкой и убавлять огонь, если вы кладете жариться влажные продукты. Но крышку нельзя полностью закрывать, потому что образуется конденсат, а масло бурно реагирует на воду.

нужно накрывать сковороду крышкой и убавлять огонь, если вы кладете жариться влажные продукты. Но крышку нельзя полностью закрывать, потому что образуется конденсат, а масло бурно реагирует на воду. В-третьих, если технология приготовления блюда позволяет, тогда следует воспользоваться панировочными сухарями или мукой. К примеру, если вы жарите сочные котлетки, то лучше всего это делать в панировке. Потому что фарш содержит немало влаги, поэтому при жарке избежать разбрызгивания не удастся.

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