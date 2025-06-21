- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Как жарить кабачки на сковороде, чтобы плита не была обрызгана маслом
Часто во время жарки кабачков мы сталкиваемся с распространенной проблемой — масло брызжет и загрязняет кухню.
Блогерша Инна Лагомин в Instagram удивила интересным трюком, который поможет избежать этой проблемы и полакомиться вкусными жареными кабачками.
Прежде всего, следует подготовить овощи к жарке. Для этого их моют, обсушивают, наблюдают кружочками и подсаливают.
Обычно для обжарки кабачки нарезают кружочками, обваливают в панировке с мукой, сухарями и любимыми специями.
И именно теперь приходит время провернуть один хитрый трюк, который навсегда изменит ваш подход к этому вкусному блюду. Запанированные кружочки кабачков нужно дополнительно погрузить в воду. Только после этого выкладывайте их на сковороду и жарьте до золотистости с двух сторон.