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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Как жарить кабачки на сковороде, чтобы плита не была обрызгана маслом

Часто во время жарки кабачков мы сталкиваемся с распространенной проблемой — масло брызжет и загрязняет кухню.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как жарить кабачки, чтобы они не брызгали маслом

Как жарить кабачки, чтобы они не брызгали маслом / © Фото из открытых источников

Блогерша Инна Лагомин в Instagram удивила интересным трюком, который поможет избежать этой проблемы и полакомиться вкусными жареными кабачками.

Прежде всего, следует подготовить овощи к жарке. Для этого их моют, обсушивают, наблюдают кружочками и подсаливают.

Обычно для обжарки кабачки нарезают кружочками, обваливают в панировке с мукой, сухарями и любимыми специями.

И именно теперь приходит время провернуть один хитрый трюк, который навсегда изменит ваш подход к этому вкусному блюду. Запанированные кружочки кабачков нужно дополнительно погрузить в воду. Только после этого выкладывайте их на сковороду и жарьте до золотистости с двух сторон.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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