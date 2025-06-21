Как жарить кабачки на сковороде, чтобы плита не была обрызгана маслом

Как жарить кабачки, чтобы они не брызгали маслом / © Фото из открытых источников

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Блогерша Инна Лагомин в Instagram удивила интересным трюком, который поможет избежать этой проблемы и полакомиться вкусными жареными кабачками.

Прежде всего, следует подготовить овощи к жарке. Для этого их моют, обсушивают, наблюдают кружочками и подсаливают.

Обычно для обжарки кабачки нарезают кружочками, обваливают в панировке с мукой, сухарями и любимыми специями.

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И именно теперь приходит время провернуть один хитрый трюк, который навсегда изменит ваш подход к этому вкусному блюду. Запанированные кружочки кабачков нужно дополнительно погрузить в воду. Только после этого выкладывайте их на сковороду и жарьте до золотистости с двух сторон.