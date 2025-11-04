- Дата публикации
Как жарить картошку, чтобы не прилипала к сковородке, была хрустящей и золотистой: секрет поваров
Эти кулинарные хитрости профессиональных поваров помогут приготовить идеальный картофель с румяной корочкой.
Жареный картофель — довольно простое блюдо, однако требует настоящего мастерства. Казалось бы, что может быть легче: нарезал, положил на сковородку — и готово. Но картошка часто прилипает, разваливается или превращается в тушеную. Профессиональные повара делятся хитростями, благодаря которым картофель получается румяным, хрустящим снаружи и мягким внутри.
Как пожарить идеальный картофель, который не прилипнет к сковороде
Правильный сорт картофеля. Для жарки выбирайте не очень крахмалистые или старые сорта картофеля, они держат форму лучше. Молодые клубни или салатные сорта содержат слишком много влаги, поэтому легко прилипают и разваливаются. Идеальный картофель для жарки — «Славянка», «Ривьера», «Гала», «Беллароза».
Обязательно промойте нарезанный картофель. После нарезки картофель нужно тщательно промыть в холодной воде, чтобы смыть лишний крахмал, именно он влечет за собой прилипание к сковороде. Затем обязательно высушите кусочки полотенцем или бумажными салфетками. Влага — главный враг хрустящей корочки.
Масло должно быть горячим. Картофель нужно класть только в хорошо разогретое растительное масло. Если оно еще не нагрелось, кусочки сразу начнут впитывать жир и прилипать. Идеально, когда от кусочка слышно легкое шипение сразу после попадания на сковородку. Лучше жарить на подсолнечном и кукурузном масле.
Не торопитесь перемешивать. Чтобы образовалась румяная корочка, дайте картофелю 3 минуты покоя после того, как выложили его на сковородку. Переверните только тогда, когда нижняя сторона подрумянится. Частое помешивание разрушает текстуру и превращает кусочки в пюре.
Не жарьте сразу много. Картофель любит пространство. Если ее будет много, она не обжарится, а начнет тушиться в собственном соку. Лучше жарить порциями или использовать широкую чугунную сковороду, она стабильно удерживает температуру.
Солить следует только в конце приготовления. Соль вытягивает влагу, поэтому если посолить сразу, картофель начнет тушиться. Лучше всего добавлять соль, специи и зелень за 1-2 минуты до готовности. Так вы получите золотистую, хрустящую корочку и насыщенный аромат.