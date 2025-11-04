Как жарить картошку, чтобы не прилипала к сковородке, была хрустящей и золотистой: секрет поваров

Как пожарить картошку, чтобы не прилипала к сковороде / © Freepik

Жареный картофель — довольно простое блюдо, однако требует настоящего мастерства. Казалось бы, что может быть легче: нарезал, положил на сковородку — и готово. Но картошка часто прилипает, разваливается или превращается в тушеную. Профессиональные повара делятся хитростями, благодаря которым картофель получается румяным, хрустящим снаружи и мягким внутри.

Правильный сорт картофеля. Для жарки выбирайте не очень крахмалистые или старые сорта картофеля, они держат форму лучше. Молодые клубни или салатные сорта содержат слишком много влаги, поэтому легко прилипают и разваливаются. Идеальный картофель для жарки — «Славянка», «Ривьера», «Гала», «Беллароза».

Обязательно промойте нарезанный картофель. После нарезки картофель нужно тщательно промыть в холодной воде, чтобы смыть лишний крахмал, именно он влечет за собой прилипание к сковороде. Затем обязательно высушите кусочки полотенцем или бумажными салфетками. Влага — главный враг хрустящей корочки.

Масло должно быть горячим. Картофель нужно класть только в хорошо разогретое растительное масло. Если оно еще не нагрелось, кусочки сразу начнут впитывать жир и прилипать. Идеально, когда от кусочка слышно легкое шипение сразу после попадания на сковородку. Лучше жарить на подсолнечном и кукурузном масле.

Не торопитесь перемешивать. Чтобы образовалась румяная корочка, дайте картофелю 3 минуты покоя после того, как выложили его на сковородку. Переверните только тогда, когда нижняя сторона подрумянится. Частое помешивание разрушает текстуру и превращает кусочки в пюре.

Не жарьте сразу много. Картофель любит пространство. Если ее будет много, она не обжарится, а начнет тушиться в собственном соку. Лучше жарить порциями или использовать широкую чугунную сковороду, она стабильно удерживает температуру.