Как жарить лисички: как мыть грибы, нужно ли их варить перед тем, как приготовить в сметане, с картофелем

Как жарить лисички

Реклама

Лисички — один из самых популярных и капризных видов грибов, которые появляются на прилавках и в корзинах грибников летом и в начале осени. Они обладают насыщенным ароматом, упругой мякотью и ярким вкусом, однако, чтобы раскрыть эти качества в полной мере, грибы нужно правильно подготовить и приготовить. Рассказываем, как мыть лисички, нужно ли их варить перед жаркой, как готовить лисички в сметане, с картофелем — делимся главными кулинарными советами.

Как правильно мыть лисички

Чтобы правильно помыть лисички и насладиться их отличным вкусом без неприятных сюрпризов, начните с тщательной очистки.

Сначала возьмите нож и аккуратно очистите каждый гриб от грязи, игл, листьев и прочего лесного мусора. При этом обязательно удаляйте все поврежденные или испорченные участки. Это важный шаг, ведь лисички часто собирают в лесу, и на них может быть много посторонних примесей.

Реклама

После механической чистки промойте грибы под проточной водой. Делайте это тщательно, перетирая лисички пальцами. Это поможет удалить даже самые мелкие частицы песка или грязи, которые могли остаться в складках грибов.

Если грибы очень грязные или вы хотите быть абсолютно уверены в их чистоте, можно применить дополнительный шаг: замочите лисички в подсоленной воде на 15-20 минут. Соль поможет извлечь остатки грязи и возможных насекомых. Однако не оставляйте их в воде слишком долго, чтобы грибы не впитали лишнюю жидкость.

В конце после замачивания еще раз хорошо промойте грибы под проточной водой и обязательно просушите их бумажным полотенцем. Это позволит избавиться от лишней влаги, что особенно важно перед жаркой, ведь сухие грибы лучше румянятся.

Нужно ли варить лисички перед жаркой

Некоторые из кулинаров утверждают, что лисички не нуждаются в отваривании перед термической обработкой. Наоборот, варка ухудшает вкус, делает мякоть слишком мягкой и «резиновой», а также лишает гриб характерного аромата.

Реклама

Однако, предварительная обработка лисичек отвариванием перед жаркой имеет несколько важных преимуществ, которые следует учесть. Это помогает сделать грибы более безопасными и вкусными. Лисички, как и многие другие грибы, могут накапливать в себе вредные вещества из окружающей среды, а кратковременная варка помогает значительно уменьшить их содержание. Кроме того, этот процесс способствует уничтожению возможных микроорганизмов, которые могут присутствовать на грибах, обеспечивая дополнительную безопасность для вашего здоровья. Не менее важно, что варка помогает избавиться от легкой горечи, которая иногда присуща лисичкам, делая их вкус более нежным и приятным после жарки.

Как правильно варить лисички перед жаркой

Если у вас большие лисички, лучше нарезать их на меньшие кусочки, чтобы они равномерно приготовились, а мелкие грибы можно оставить целиком.

Далее выложите подготовленные лисички в кастрюлю и залейте водой. Для каждого литра воды добавьте примерно одну чайную ложку соли. Доведите воду до кипения, затем варите грибы в течение около 5 минут. Во время варки вы заметите, что на поверхности воды появляется пенка — ее лучше снимать.

После варки осторожно перелейте грибы на дуршлаг, чтобы слить всю воду и дополнительно промойте их теплой водой. Дайте грибам хорошо стечь, избавляясь от излишней влаги. Теперь ваши лисички полностью готовы к жарке или к использованию в любых других кулинарных рецептах по вашему желанию. Этот простой шаг гарантирует, что вы получите не только вкусные, но и безопасные грибы на столе.

Реклама

Как пожарить лисички: базовый способ

Луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде в растительном масле. Готовьте на среднем огне к прозрачности, пока лук не станет мягким и ароматным. К поджаренному луку добавьте сливочное масло, а также предварительно отварные лисички. Выжмите к сковороде один зубчик чеснока через пресс, чтобы придать блюду более выразительный вкус. Аккуратно перемешайте ингредиенты и продолжайте жарить грибы еще около 7 минут, периодически помешивая, чтобы не допустить пригорания.

Этот базовый рецепт можно считать универсальным: он является основой для приготовления грибов с разными ингредиентами — сметаной, овощами, мясом или картофелем.

Лисички в сметане: нежный и ароматный вариант

Одним из самых популярных способов приготовления лисичек является тушение в сметане. Такое блюдо получается нежным, кремовым и прекрасно сочетается с гарнирами или как самостоятельная закуска.

Подготовьте овощи — мелко нашинкуйте лук и чеснок. Эти ингредиенты придадут блюду аромат и глубину вкуса. Нагрейте сковороду, добавив оливковое масло. Когда она разогреется, выложите нарезанный лук и чеснок. Обжаривайте их на среднем огне, пока лук не станет прозрачным.

Реклама

Добавьте на сковороду подготовленные лисички. Продолжайте жарить все вместе на среднем огне около 10 минут. Грибы должны начать выделять влагу и уменьшаться в объеме.

Затем добавьте сметану, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне 20-25 минут. За это время грибы хорошо пропитаются сметанным соусом и станут нежными.

Перед подачей блюда на стол посыпьте его свежей зеленью. Это придаст не только яркий цвет, но и свежий аромат.

Жареные лисички с картофелем: классика украинской кухни

Молодой картофель тщательно помойте. Варите картофель в подсоленной воде до готовности, что займет около 25 минут.

Реклама

Тем временем лисички отварите в подсоленной воде в течение 15 минут. После этого слейте воду и отбросьте грибы на сито, давая лишней жидкости полностью стечь. Это важно, чтобы грибы хорошо обжарились.

Нарежьте луковицу полукольцами. Разогрейте 3 столовые ложки масла на сковороде и обжаривайте лук в течение 1-2 минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Затем добавьте отварные лисички и жарьте их вместе с луком еще 5-7 минут, пока грибы не приобретут золотистый цвет.

В большой миске соедините отварной картофель и обжаренные лисички с луком. Добавьте сливочное масло, черный перец и зубчики чеснока, выжатые через пресс. Тщательно перемешайте все, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, и посолите блюдо по вкусу. Перед подачей на стол украсьте блюдо свежей петрушкой.