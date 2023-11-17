Как женщинам 50 лет подобрать правильную омолаживающую прическу: задайте мастеру эти два вопроса

Что нужно сказать парикмахеру, чтобы тот подобрал вам правильную стрижку, которая будет омолаживать.

Женщинам после пятидесяти лет нужно выбирать такую стрижку, которая не потребует много усилий и времени на укладку. А еще такая прическа должна подчеркивать естественную красоту, маскировать возрастные изменения и омолаживать. Но не все знают, как им лучше постричься, чтобы стрижка была хорошая, подходящая и омолаживающая. Редакция сайта Latest Hairstyle, который пишет о моде и красоте, собрала советы в своей новой публикации всем женщинам от пятидесяти лет. Чтобы они смогли подобрать подходящую прическу для себя и умели правильно ухаживать за волосами, чтобы они сияли и были крепкими.

Как подобрать омолаживающую прическу женщинам за 50

Эксперты и парикмахеры рекомендуют женщинам после пятидесяти выбирать себе такую стрижку, которая не потребует много усилий для укладки и в то же время будет выгодно подчеркивать черты лица.

Американская стилистка Марси Вигарт дала разъяснения в публикации по поводу изменения имиджа для тех, кто желает кардинально изменить свой образ в пятьдесят. Она посоветовала задать парикмахеру, прежде чем стричься, два важных вопроса. Первый – подойдет ли выбранная клиенткой прическа к структуре ее волос. Стилистка подчеркивает, что одна прическа будет выглядеть по-разному на разных типах локонов.

После того, как стилист подберет подходящую стрижку типа волос клиентки, важно спросить, как часто нужно обновлять стрижку. Поскольку если вовремя не обновить прическу, она потеряет свою форму и будет выглядеть неаккуратно.

Как ухаживать за волосами женщинам после 50

Марси Вигарт рекомендует всем женщинам в этом возрасте приобрести себе фиолетовый шампунь и соответствующий кондиционер. По словам стилистки, такой уход восстановит возрастные волосы, сделает их крепкими, эластичными и сияющими. А после применения кондиционера даже грубые и непослушные волосы станут гладкими и послушными. Поскольку фиолетовые средства по уходу за волосами помогают сохранить локоны в тонусе.

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Эта стрижка сейчас на пике моды: подходит для тонких волос, омолаживает и незаметно отрастает.

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