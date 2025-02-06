Как женщинам за 50 всегда хорошо выходить на фотографиях: самые главные секреты

Да, сейчас можно отредактировать фото с помощью современных технологий, однако очень важную роль также играют правильный макияж, ракурс и выбранная одежда.
Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса Ukr.Media, что нужно делать женщинам за 50, чтобы всегда выглядеть привлекательно на фотографиях.
Как женщинам за 50 всегда иметь на фото привлекательный вид
- Макияж. Главное правило макияжа для женщин за 50 – это легкие тональные средства. Тем, кто любит толстый слой тональной основы, лучше забыть об этом. Поскольку плотные тональные средства выделяют все недостатки и возрастные изменения на коже лица. И на фото это никуда не пропадает. Эксперты рекомендуют пользоваться флюидами, которые имеют легкую текстуру, однако отлично маскируют морщины и изломы, не перегружая образ. Также следует помнить о румянах, но они должны быть теплых коралловых и персиковых оттенков. На губы лучше наносить легкий блеск в нюдовом цвете, это поможет освежить и омолодить общий аутфит.
- Выгодный ракурс. Следует избегать ракурсов снизу, чтобы не было эффекта двойного подбородка. Также во время съемки не следует опускать голову вниз, чтобы между шеей и подбородком не образовывалась неприятная складка. Лучше всего фотографироваться прямо или немного сверху.
- Одежда. Если хочется выглядеть как на фото, так и в повседневной жизни, женщинам за 50 стоит носить светлую одежду прямого кроя. Такие вещи будут выражать естественную красоту фигуры и маскировать лишние килограммы, если есть такая проблема. Одежда не должна быть приталенной, но и не мешковатой, потому что это будет удешевлять образ. В возрасте за 50 женщинам следует отдавать предпочтение вещам свободного кроя из качественных плотных тканей, которые будут держать форму и будут удлинять фигуру.
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