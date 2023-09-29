Как женщине выглядеть стильно, несмотря на возраст: советы модных экспертов

Эти несложные рекомендации специалистов помогут любой женщине после 45-ти выглядеть стильно и элегантно. Мода меняется каждый сезон, но это не означает, что каждую осень и весну нужно выбрасывать всю одежду и покупать новую. Ведь есть базовые классические вещи, которые вне времени и всегда на пике моды. Чтобы создать свой модный образ осени-2023, можно воспользоваться простыми рекомендациями специалистов по стилю, которые помогут подчеркнуть вашу индивидуальность. Стилисты поделились действенными рекомендациями, как выглядеть изысканно и стильно в любом возрасте.

Как одеваться женщине после 45-ти, чтобы создать свой модный образ

Как выглядеть стильно / Фото: pixabay.com

Подчеркивайте совершенство своей фигуры. Одежду можно подобрать под любые параметры. Следует обращать внимание, как со временем меняется ваше тело, и при необходимости менять фасоны на трендовые. Если вы хотите, например, сузить талию, нужно носить структурированную одежду из плотной ткани, которая скроет недостатки, но подчеркнет женственность. Это могут быть однотонные классические туники, пиджаки и рубашки.

Одежду можно подобрать под любые параметры. Следует обращать внимание, как со временем меняется ваше тело, и при необходимости менять фасоны на трендовые. Если вы хотите, например, сузить талию, нужно носить структурированную одежду из плотной ткани, которая скроет недостатки, но подчеркнет женственность. Это могут быть однотонные классические туники, пиджаки и рубашки. Подберите свои цвета. Стилистка Мишель Баррет рекомендует выбрать для себя три основных цвета, два из которых будут базовыми, а один – ярким. Это поможет создать элегантный и целостный образ, и вам не придется тратить время и усилия на комбинацию аксессуаров и деталей, чтобы выразить свой стиль. К примеру, вы можете обуть черные ботильоны, синие джинсы и свитер яркого оранжевого цвета, который на пике трендов осенью 2023 года. Или предпочесть классический стиль: темная юбка – синяя или черная, белая рубашка или свитер кремовых тонов и белые кроссовки. Вариаций можно выбрать множество, главное, чтобы цвета были монохромными.

Стилистка Мишель Баррет рекомендует выбрать для себя три основных цвета, два из которых будут базовыми, а один – ярким. Это поможет создать элегантный и целостный образ, и вам не придется тратить время и усилия на комбинацию аксессуаров и деталей, чтобы выразить свой стиль. К примеру, вы можете обуть черные ботильоны, синие джинсы и свитер яркого оранжевого цвета, который на пике трендов осенью 2023 года. Или предпочесть классический стиль: темная юбка – синяя или черная, белая рубашка или свитер кремовых тонов и белые кроссовки. Вариаций можно выбрать множество, главное, чтобы цвета были монохромными. Будьте осторожны с модой. Стилиска Баррет советует не гнаться за модой, а подбирать те фасоны и цвета, которые вам подходят и вы будете чувствовать себя в такой одежде комфортно. Такие вещи нужно использовать как основу своего гардероба: как для праздничных, так и для повседневных образов. Если сомневаетесь в выборе вещей, то лучше отдавать предпочтение классической одежде: брюкам, рубашкам, юбкам, платьям и джинсам. Такие вещи смело можно будет разбавить яркими деталями, но вы будете выглядеть элегантно.

Стилиска Баррет советует не гнаться за модой, а подбирать те фасоны и цвета, которые вам подходят и вы будете чувствовать себя в такой одежде комфортно. Такие вещи нужно использовать как основу своего гардероба: как для праздничных, так и для повседневных образов. Если сомневаетесь в выборе вещей, то лучше отдавать предпочтение классической одежде: брюкам, рубашкам, юбкам, платьям и джинсам. Такие вещи смело можно будет разбавить яркими деталями, но вы будете выглядеть элегантно. Нужно выбирать качество, а не количество. В возрасте после 45-ти женщина должна носить только качественные вещи и обходить стороной дешевую одежду из некачественной ткани. Одежда из качественного материала идеально сидит по фигуре, маскирует недостатки, подчеркивает соблазнительные линии. В вещах должны чувствоваться изящество и эстетика, которых совсем нет в дешевой одежде.

В возрасте после 45-ти женщина должна носить только качественные вещи и обходить стороной дешевую одежду из некачественной ткани. Одежда из качественного материала идеально сидит по фигуре, маскирует недостатки, подчеркивает соблазнительные линии. В вещах должны чувствоваться изящество и эстетика, которых совсем нет в дешевой одежде. Не стоит забывать об аксессуарах. Это может быть достаточно небольшая коллекция стильной бижутерии или ювелирных украшений, которые подчеркнут совершенство вашего образа. Украшения из камней, кожи, металла будут выгодно дополнять элегантный стиль любой дамы. Также стоит не забывать о косметике: подберите тон помады или блеска, который вам подходит. Не забывайте при этом о маникюре правильных пастельных оттенков.

Это может быть достаточно небольшая коллекция стильной бижутерии или ювелирных украшений, которые подчеркнут совершенство вашего образа. Украшения из камней, кожи, металла будут выгодно дополнять элегантный стиль любой дамы. Также стоит не забывать о косметике: подберите тон помады или блеска, который вам подходит. Не забывайте при этом о маникюре правильных пастельных оттенков. Выбирайте свои размеры. Это одно из самых главных требований для удачного и стильного образа женщины после 45 лет. Чтобы создать свой модный аутфит, нужно выбирать вещи по фигуре. Не скрывать недостатки за большими вещами или маскировать одеждой на два размера меньше, чем есть у вас на самом деле. Следует выбирать такие вещи, в которых вам будет удобно и вы будете чувствовать себя уверенными в своей красоте и совершенстве.

Как создать модный образ женщине в 45 лет / Фото: pixabay.com

Раньше мы писали, какой обуви стоит избавиться осенью 2023 года, а какая на пике моды.

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