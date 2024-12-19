Как женщине за 50 сохранить свою молодость и красоту без инъекций и пластики: 3 действенных совета

Чтобы выглядеть молодо и привлекательно, не нужно делать дорогостоящих процедур, следует придерживаться этих простых, но крайне эффективных советов.

Рассказываем, что нужно делать, чтобы в 50 выглядеть, как тридцатилетняя женщина, без инъекций и других салонных процедур.

Увлажнение и защита кожи

Заломы на коже появляются тогда, когда не хватает увлажнения и питания. Поэтому каждый день следует наносить увлажняющий крем на кожу лица и дважды в неделю пользоваться питательными средствами, это могут быть кремы, маски, сыворотки и т.д. Достаточное количество влаги поможет коже оставаться упругой, подтянутой и сияющей. А чтобы защититься от УФ-лучей, следует перед выходом на улицу наносить средства с фильтрами от вредного воздействия солнечных лучей и фотостарения, провоцирующих появление пигментных пятен и преждевременных мимических морщин. Необходимо знать, что такие средства нельзя постоянно наносить, это создает дополнительную нагрузку на кожу, поэтому могут быть проблемы с ее здоровьем.

Правильное питание

После пятидесяти лет обязательно нужно следить за своим рационом, чтобы продлить молодость. Медики рекомендуют женщинам употреблять продукты с содержанием антиоксидантов, полифенолов, витаминов и минералов. Эти продукты следует есть в любом возрасте, но особенно они полезны для женщин за 50. Следует обратить внимание на морскую рыбу, орехи и каши из цельного зерна. Морская рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты, поэтому считается супероксидантом, потому что угнетает некоторые виды рака и нейродегенеративные заболевания. Что касается красоты, жирные кислоты и омега-3, содержащиеся в рыбе, питают кожу, предотвращая появление морщин.

Орехи и цельные зерна снижают уровень "плохого" холестерина, а благодаря высокому содержанию клетчатки способствуют хорошему пищеварению, повышая уровень энергии. Также эти продукты содержат марганец, необходимый для усвоения кожей таких веществ, как холин, тиамин, биотин, витамин С.

Макияж

Косметологи рекомендуют женщинам за 50 делать естественный макияж. Он помогает освежить черты лица, подчеркнуть природную красоту и создать чувство легкости, не перегружая общий образ. Здесь следует заметить, что необходимо избегать тяжелых тональных средств, отдав предпочтение легким флюидам. Не следует наносить темные тени и рисовать стрелки на глазах. Чтобы подчеркнуть взгляд, можно немного прокрасить ресницы. Для губ необходимо использовать легкие матовые блески природных оттенков, они будут подчеркивать естественную красоту и омолаживать общий аутфит.

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