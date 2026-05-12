Как жить дольше без изнурительных диет и спортзала: врач-онколог назвал 4 простые привычки

Долголетие

Врач-онколог Амит Гарг поделился простыми советами, которые, по его словам, могут положительно влиять на продолжительность жизни. Среди них дневной сон, общение с людьми, ракетные виды спорта и средиземноморская диета.

Об этом медик рассказал в TikTok.

1. Дневной сон

Одной из главных рекомендаций врача стал короткий дневной сон.

«Дневной сон связывают с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и более длительной жизнью», — отметил Гарг.

По словам специалиста, исследования все чаще показывают, что короткий отдых днем может помогать организму восстанавливаться, снижать уровень стресса и поддерживать работу сердца, особенно у людей с нехваткой сна.

2. Движение

Также онколог посоветовал больше двигаться, обратив особое внимание на теннис, пикбол и другие ракеточные виды спорта.

«Теннис, пикбол и ракетные виды спорта могут добавить вам лет жизни», — сказал он.

Эксперт объясняет, что такие виды активности сочетают кардионагрузку, координацию движений и социальное взаимодействие, что положительно влияет на общее состояние организма.

3. Общение

Еще одним важным фактором долголетия врач назвал общение и поддержку социальных связей.

«Будьте социальными — онлайн или офлайн, но имейте свое сообщество», — подчеркнул Гарг.

По данным исследователей, длительное одиночество и социальная изоляция могут негативно влиять на здоровье не менее малоподвижного образа жизни или вредных привычек.

4. Питание

Особое внимание врач уделил питанию. Он рекомендует соблюдать средиземноморскую или преимущественно растительную диету.

Такой рацион обычно включает в себя овощи, бобовые, рыбу, оливковое масло, орехи и минимально обработанные продукты. Именно средиземноморский тип питания многие исследования связывают с более низким риском сердечных заболеваний, воспалений и хронических заболеваний.

Также онколог поделился одним из самых распространенных сожалений людей в конце жизни.

«Никто в конце жизни не говорит: „Жаль, что я не сэкономил больше денег“. Люди сожалеют, что не жили полнее», — рассказал Гарг.

По словам врача, его пациенты чаще всего сожалеют о нереализованных мечтах, путешествиях и времени, которое не провели с близкими.

