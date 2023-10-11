Как зимой спасать молодые деревья от грызунов и зайцев: уловки опытных садоводов

Как только вы посадили молодые фруктовые деревья или кусты, как в первую же зиму могут набежать мыши и зайцы, чтобы полакомиться молодыми сочными растениями. Но не застрахованы от нашествия гостей также и старые деревья, поскольку зимой очень мало продовольствия, поэтому в ход идет все съедобное. Впрочем, есть несколько трюков, которые помогут эффективно справиться с вредителями, которыми поделились опытные садоводы.

Как защитить молодые деревья в саду от мышей

Еще осенью нужно готовиться к набегам мышей, пока благоприятная погода. Поможет оградить посадку молодых деревьев несколько простых трюков.

Мази с резким запахом. Для этого понадобятся капроновые колготки, которыми нужно будет обмотать деревья. Для надежности следует обработать деревце веществом с резким запахом. У мышей очень тонкое обоняние, поэтому они не воспринимают резкие запахи. Для обмазывания отлично подойдет пихтовое масло, мазь Вишневского, ихтиол, деготь. Такие средства будут отпугивать грызунов и совсем не нанесут вреда деревьям. Капроновые колготки можно заменить куском старой ненужной ткани.

Для этого понадобятся капроновые колготки, которыми нужно будет обмотать деревья. Для надежности следует обработать деревце веществом с резким запахом. У мышей очень тонкое обоняние, поэтому они не воспринимают резкие запахи. Для обмазывания отлично подойдет пихтовое масло, мазь Вишневского, ихтиол, деготь. Такие средства будут отпугивать грызунов и совсем не нанесут вреда деревьям. Капроновые колготки можно заменить куском старой ненужной ткани. Опилки. Перед морозами, когда еще не промерзнет грунт, можно вокруг деревьев рассыпать опилки, пропитанные хлорсодержащим средством или разбрасывать по саду наполнитель для кошачьего туалета.

Перед морозами, когда еще не промерзнет грунт, можно вокруг деревьев рассыпать опилки, пропитанные хлорсодержащим средством или разбрасывать по саду наполнитель для кошачьего туалета. Металлическая сетка. Сетка очень эффективна в борьбе с грызунами. Можно приобрести сетку в магазине. Ее нужно углубить немного в землю, чтобы мыши не смогли добраться под ней до дерева. Еще есть сетки воздушных фильтров из грузовых машин, они крепкие, не будут ржаветь и имеют мелкие отверстия, через которые мышам не удастся пробраться.

Сетка очень эффективна в борьбе с грызунами. Можно приобрести сетку в магазине. Ее нужно углубить немного в землю, чтобы мыши не смогли добраться под ней до дерева. Еще есть сетки воздушных фильтров из грузовых машин, они крепкие, не будут ржаветь и имеют мелкие отверстия, через которые мышам не удастся пробраться. Самодельные отпугивающие вещества. Так как мыши боятся некоторых запахов, можно самостоятельно приготовить раствор. Нужно на 1 литр воды взять 5 г креолина или карболки, полученным раствором пропитать опилки и разложить их в приствольных кругах.

Так как мыши боятся некоторых запахов, можно самостоятельно приготовить раствор. Нужно на 1 литр воды взять 5 г креолина или карболки, полученным раствором пропитать опилки и разложить их в приствольных кругах. Кориандр. Кроме того, запах плодов кориандра отпугивает мышей. Но это растение нужно посеять весной под деревьями, часть сухих соцветий можно использовать в качестве приправы для приготовления блюд. А вторую часть вместе с ветвями разложите в виде пучков под плодовыми деревьями и в цветнике.

Как защитить деревья от зайцев

Зайцы – очень пугливые животные, поэтому их можно отпугивать пакетами, которые будут развиваться по ветру. Нужно привязать их к веткам растений, таким образом зайцы не будут трогать деревья, думая, что там есть кто-то.

Если метод с пакетами не помогает, нужно установить вокруг ствола плодового дерева защиту. Для этого подойдет металлическая сетка, цилиндр из оцинкованного железа или обычное ведро, у которого нет дна. Но такую защиту нужно будет углубить в грунт на 2-3 сантиметра. Зайцы благодаря своим задним лапам могут дотянуться до высоты в полтора метра, поэтому ствол нужно защищать именно на такую высоту.

Для усиления защиты можно обмазать деревья благоухающей смесью, которая будет отпугивать зайцев. Для этого нужно взять глину и коровяку в равных частях, добавить 50 г креолина и всыпать воды, чтобы получилась жидкость такой консистенции, как сметана. Креолин следует брать в расчете на 10 л воды.

Если есть возможность огородить участок забором, это также станет хорошей защитой от зайцев. Главное, чтобы в нем не было широких отверстий, куда может пролезть животное.

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