Как зимой спасать молодые деревья от грызунов и зайцев: уловки опытных садоводов

Как защитить плодовые деревья зимой от мышей и зайцев: советы опытных садоводов.
Как только вы посадили молодые фруктовые деревья или кусты, как в первую же зиму могут набежать мыши и зайцы, чтобы полакомиться молодыми сочными растениями. Но не застрахованы от нашествия гостей также и старые деревья, поскольку зимой очень мало продовольствия, поэтому в ход идет все съедобное. Впрочем, есть несколько трюков, которые помогут эффективно справиться с вредителями, которыми поделились опытные садоводы.
Как защитить молодые деревья в саду от мышей
Еще осенью нужно готовиться к набегам мышей, пока благоприятная погода. Поможет оградить посадку молодых деревьев несколько простых трюков.
- Мази с резким запахом. Для этого понадобятся капроновые колготки, которыми нужно будет обмотать деревья. Для надежности следует обработать деревце веществом с резким запахом. У мышей очень тонкое обоняние, поэтому они не воспринимают резкие запахи. Для обмазывания отлично подойдет пихтовое масло, мазь Вишневского, ихтиол, деготь. Такие средства будут отпугивать грызунов и совсем не нанесут вреда деревьям. Капроновые колготки можно заменить куском старой ненужной ткани.
- Опилки. Перед морозами, когда еще не промерзнет грунт, можно вокруг деревьев рассыпать опилки, пропитанные хлорсодержащим средством или разбрасывать по саду наполнитель для кошачьего туалета.
- Металлическая сетка. Сетка очень эффективна в борьбе с грызунами. Можно приобрести сетку в магазине. Ее нужно углубить немного в землю, чтобы мыши не смогли добраться под ней до дерева. Еще есть сетки воздушных фильтров из грузовых машин, они крепкие, не будут ржаветь и имеют мелкие отверстия, через которые мышам не удастся пробраться.
- Самодельные отпугивающие вещества. Так как мыши боятся некоторых запахов, можно самостоятельно приготовить раствор. Нужно на 1 литр воды взять 5 г креолина или карболки, полученным раствором пропитать опилки и разложить их в приствольных кругах.
- Кориандр. Кроме того, запах плодов кориандра отпугивает мышей. Но это растение нужно посеять весной под деревьями, часть сухих соцветий можно использовать в качестве приправы для приготовления блюд. А вторую часть вместе с ветвями разложите в виде пучков под плодовыми деревьями и в цветнике.
Как защитить деревья от зайцев
Зайцы – очень пугливые животные, поэтому их можно отпугивать пакетами, которые будут развиваться по ветру. Нужно привязать их к веткам растений, таким образом зайцы не будут трогать деревья, думая, что там есть кто-то.
Если метод с пакетами не помогает, нужно установить вокруг ствола плодового дерева защиту. Для этого подойдет металлическая сетка, цилиндр из оцинкованного железа или обычное ведро, у которого нет дна. Но такую защиту нужно будет углубить в грунт на 2-3 сантиметра. Зайцы благодаря своим задним лапам могут дотянуться до высоты в полтора метра, поэтому ствол нужно защищать именно на такую высоту.
Для усиления защиты можно обмазать деревья благоухающей смесью, которая будет отпугивать зайцев. Для этого нужно взять глину и коровяку в равных частях, добавить 50 г креолина и всыпать воды, чтобы получилась жидкость такой консистенции, как сметана. Креолин следует брать в расчете на 10 л воды.
Если есть возможность огородить участок забором, это также станет хорошей защитой от зайцев. Главное, чтобы в нем не было широких отверстий, куда может пролезть животное.
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