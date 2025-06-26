Какая базовая вещь подходит к любому образу: она непременно должна быть в вашем гардеробе

Какая вещь подходит к любому образу / © www.freepik.com/free-photo

Это белая футболка. Ее можно считать универсальной вещью, ведь она выгодно акцентирует как деловой, так и повседневный или романтический образ. Главное, выбирать качественный материал и правильный фасон, подходящий именно вам. Тогда вы будете иметь непревзойденный вид, даже если ваш аутфит будет простым или повседневным. Об этом пишет ресурс «Новости.LIVE».

Повседневный образ

С чем носить белую футболку / © www.freepik.com/free-photo

Белую футболку можно совмещать с любимыми джинсами или брюками. Такой универсальный тандем вещей будет идеально подходить для летних прогулок на каждый день. Выразить общий аутфит можно очками, платком и браслетом.

Деловой стиль

С чем носить белую футболку / © www.freepik.com/free-photo

Для похода на работу или деловую встречу белую футболку можно соединить с классическими брюками или юбкой. Акцентировать такой тандем вещей можно элегантной сумочкой и лоферами.

Романтический образ с легкой юбкой

С чем носить белую футболку / © www.freepik.com/free-photo

Белая футболка идеально сочетается с лёгкой юбкой в светлых тонах мини, миди или макси длины. В такой одежде можно ходить на свидания, прогулки или встречи с друзьями. У вас будет игривый и элегантный вид одновременно.

Образ с шортами

С чем носить белую футболку / © www.freepik.com/free-photo

Еще один классический тандем — белая футболка и шорты. Особенно уместен такой образ для походов на пляж или прогулок в парке. Шорты должны быть классической длины, идеальный вариант — трендовые бермуды. Для романтического аутфита можно подобрать модель из шелка.