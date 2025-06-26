- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 12k
- Время на прочтение
- 2 мин
Какая базовая вещь подходит к любому образу: она непременно должна быть в вашем гардеробе
Этот предмет гардероба можно совмещать со всем. Такая одежда будет уместна как на работу, так и для романтической встречи.
Это белая футболка. Ее можно считать универсальной вещью, ведь она выгодно акцентирует как деловой, так и повседневный или романтический образ. Главное, выбирать качественный материал и правильный фасон, подходящий именно вам. Тогда вы будете иметь непревзойденный вид, даже если ваш аутфит будет простым или повседневным. Об этом пишет ресурс «Новости.LIVE».
Повседневный образ
Белую футболку можно совмещать с любимыми джинсами или брюками. Такой универсальный тандем вещей будет идеально подходить для летних прогулок на каждый день. Выразить общий аутфит можно очками, платком и браслетом.
Деловой стиль
Для похода на работу или деловую встречу белую футболку можно соединить с классическими брюками или юбкой. Акцентировать такой тандем вещей можно элегантной сумочкой и лоферами.
Романтический образ с легкой юбкой
Белая футболка идеально сочетается с лёгкой юбкой в светлых тонах мини, миди или макси длины. В такой одежде можно ходить на свидания, прогулки или встречи с друзьями. У вас будет игривый и элегантный вид одновременно.
Образ с шортами
Еще один классический тандем — белая футболка и шорты. Особенно уместен такой образ для походов на пляж или прогулок в парке. Шорты должны быть классической длины, идеальный вариант — трендовые бермуды. Для романтического аутфита можно подобрать модель из шелка.