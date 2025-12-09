Какая погода будет на Рождество и Новый год: метеоролог рассказала чего ждать

Елка. / © КГГА

Реклама

В Украине на Рождество и Новый год станет прохладнее. Однако будет теплее – как для декабря.

Об этом рассказала руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии "УНИАН".

По ее словам, если текущие прогнозы сохранятся, то на Рождество будет "достаточно тепло". В целом в течение недели, 22-28 декабря, температура воздуха будет выше нормы.

Реклама

"Если сейчас аномалии где-то 2-4 градуса выше нормы, то там они снижаются, но остаются на 1-2 градуса выше нормы", - рассказала синоптик.

Относительно погоды на Новый год, то Балабух сказала, что в те дни "тоже практически то же самое остается".

"Две декады идут очень теплые. То есть мы видим, что у нас практически ноябрь длится уже два месяца подряд. Даже в ноябре температура была уже ближе, похожая на октябрь, а не на ноябрь. В то время, как в октябре была ниже. Такое впечатление, что октябрь с ноябрем поменялись местами", - отметила метеоролог.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказали о нынешней зиме в Украине. Ожидается, что средняя температура зимних месяцев будет выше нормы на 1,5-2°С. Эта тенденция будет характерна на протяжении большинства дней холодного сезона. Кроме того, не исключены периоды холодной с минимальной температурой в основном от 5°С до 18°С мороза.

Реклама