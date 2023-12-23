Какая будет погода на Сочельник и Рождество: прогноз от синоптикини.

В этом году украинцы будут встречать Рождество в необычных погодных условиях. Как сообщают синоптики, 24-25 декабря ожидается сильный ветер, местами со снегом и дождем.

В ночь с 24 на 25 декабря температура воздуха упадет до -2-6 градусов, на дорогах ожидается гололедица. Днем на Рождество резко потеплеет до +4+9 градусов, на юге и западе кое-где до +10+13. Порывы ветра будут достигать 15-22 м/с.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода? Ветреной, с периодическим снегом, в ночь на Рождество с похолоданием до -2-6 градусов, а днем 25-го декабря существенно потеплеет, до +4+9 градусов, на юге и юго-западе. +10+13 градусов. И днем на Рождество снег перейдет в дождь!" – рассказала синоптикиня.

24-25 декабря подметет прохладой, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду.

"Осторожно, колядники, не дайте себя завести в заблуждение!" – добавила Диденко.

В Киеве 24-25 декабря ожидается сильный ветер. На Сочельник возможен небольшой мокрый снег, температура — около нуля. В ночь на Рождество в столице похолодает до -5 градусов, а днем 25 декабря резко потеплеет до +7 градусов и пройдет дождь.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в январе. Каким будет первый месяц 2024 — читайте в материале ТСН.ua.

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