Какая часть свинины самая вкусная, а какая самая жирная: выбираем мясо для жарки, тушения и запекания

В какой части свинины больше всего жира / © unsplash.com

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Вообще мясо свинины можно условно разделить на четыре сорта. Первый сорт — корейка, вырезка и окорок.

Эти части свинины повара считают нежнейшими. На них меньше жира или его вообще нет. Их можно запекать, жарить и тушить.

Ко второму сорту относят лопатку и шейку. Они отличаются наличием жировой прослойки, благодаря которой блюдо получается сочным и очень мягким.

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Если вы собираетесь готовить шашлык, тогда рекомендуем брать именно эту часть свинины. Часто из лопатки и горлышка делают фарш или начинку для домашней колбасы. Их тоже можно тушить.

Третий сорт — брюшина и грудинка. Это те части тушки, которые отличаются достаточно большим содержанием жира.

Их чаще всего готовят именно на открытом огне, например, коптят или жарят на гриле.

К четвертому сорту относят субпродукты (обычно конечности). Также это цельная голова со щеками, ушами и пятачком. Задние (голеница) и передние (рулька) конечности, хрящи, сухожилия и жир. Их всех очень тяжело и долго готовить.

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Вырезка считается диетической частью свинины с большим количеством витаминов, это также и нежнейшее мясо. В магазинах оно стоит самое дорогое. Если вы пытаетесь следить за своим здоровьем, лучше выбирать именно ее. Расположена вырезка над средней частью позвоночника, под салом.