Какая длина волос омолаживает на 10-15 лет, а какая прибавляет возраста: советы для женщин за 50

Как нужно стричься женщинам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

После 50 лет прическа перестает быть элементом стиля и становится мощным инструментом омоложения. Именно длина волос может либо освежить лицо на десяток лет, либо, напротив, подчеркнуть возрастные изменения. И дело не в моде, а в балансе пропорций, объеме и том, как пряди обрамляют лицо. Правильно выбранная длина работает лучше любого макияжа.

Какая длина волос визуально омолаживает женщин за 50

Наиболее выигрышной для женщин 50 считается длина от линии подбородка до уровня ключиц. Именно она создает эффект воздушности, движения и объема. Волосы в этой зоне хорошо обрамляют лицо, смягчают черты и скрывают возрастные изменения в нижней части щек и шеи.

Такая длина позволяет делать многослойные стрижки, которые придают объема даже тонким волосам. А объем — это главный «омолаживающий фильтр» в реальной жизни.

Короткие волосы: когда они работают на вас

Короткие стрижки способны очень освежать, но при одном условии: они должны быть живыми, с текстурой и мягкими линиями. Слишком короткие плоские стрижки без объема могут, наоборот, подчеркнуть усталость лица и сделать образ более строгим.

Идеальный вариант — короткая длина с удлиненными прядями у лица или легкой асимметрией. Она создает чувство динамики и современности.

Длинные волосы: когда они придают возраста

Волосы значительно ниже плеч после 50 лет часто теряют естественную густоту и блеск. Если локоны тонкие, прямые и без формы, такая длина может:

подчеркивать овал «плывущего» лица;

акцентировать морщины;

делать образ более тяжелым и старшим.

Именно поэтому стилисты советуют не гнаться за длиной, а выбирать форму и здоровый вид.

Чего следует избегать женщинам за 50 во время выбора стрижки

Длина, которая доходит до середины спины без четкой формы, часто работает против омолаживающего эффекта. Такие волосы тянут лицо вниз и создают чувство усталости.

Также нежелательно оставлять одинаковую длину без градуировки и объема — это делает образ статическим и подчеркивает возраст.