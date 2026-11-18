Модная форма ногтей

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Мода на маникюр постоянно меняется. Если раньше популярностью пользовались длинные миндалевидные ногти и четкий квадрат, то в последнее время все большее внимание уделяется естественной длине, аккуратной форме и удобству.

В 2027 году эта тенденция, вероятно, продолжится. На первый план может выйти сквовал — форма, сочетающая прямой кончик квадрата и мягкие закругленные углы овала. Она выглядит аккуратно, подходит даже для коротких ногтей и не требует сложного ухода.

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Как сообщает Vogue España, сквовал называют одной из заметных тенденций маникюра в следующем году. Рассказываем, что это за форма, кому она подходит и с какими цветами лучше сочетается.

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Что такое сквовал

Название squoval образовалось от двух английских слов: square — квадрат и oval — овал. Это квадратная форма ногтей с плавно скругленными уголками.

В отличие от классического квадрата, сквовал не имеет острых углов, которые могут цепляться за одежду. В то же время его кончик остается почти прямым, а не полностью округлым, как у традиционного овала.

Главные особенности этой формы:

свободный край ногтя остается почти прямым;

боковые стороны не сужаются к кончику;

углы плавно округлены;

форма лучше всего смотрится на коротких и средних ногтях.

Благодаря такому сочетанию сквовал сохраняет четкие очертания квадрата, но выглядит более мягким и естественным.

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Почему сквовал актуален

Главное преимущество сквовала — практичность. Округленные углы меньше цепляются за одежду и помогают снизить риск обламывания ногтей.

Как отмечает Cosmopolitan, такая форма особенно хорошо подходит для коротких ногтей и ее легко поддерживать.

Еще одна причина популярности — универсальность. Сквовал все равно хорошо сочетается с однотонным покрытием, французским маникюром и минималистичным дизайном.

Кроме того, эта форма отвечает современному интересу к сдержанному маникюру и естественной длине ногтей.

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Кому подходит сквовал

Сквовал можно адаптировать под разные пальцы и естественную форму ногтевой пластины.

Особенно удачно он смотрится на коротких ногтях, поскольку не требует значительной длины для создания аккуратного контура.

Для широких ногтевых пластин углы можно немного сильнее смягчить, чтобы форма не казалась слишком массивной. Если ногти узкие и удлиненные, ровный край поможет придать маникюру более четкие очертания.

В то же время, универсального варианта для всех нет. При выборе формы следует учитывать естественный изгиб ногтя, его крепкость и желаемую длину.

Как сделать сквовал дома

Создать такой маникюр можно самостоятельно с помощью пилочки. Главное — не закруглять ногти слишком сильно, иначе вместо сквовала получится обычный овал.

Для этого нужно:

Выровнять длину, подпилить ногти так, чтобы их кончики образовывали почти прямую линию. Сохранить ровные стороны, не сужать ноготь к центру, как при создании миндалевидной формы. Округлить углы, осторожно сгладить острые края пилочкой, оставляя центральную часть кончика прямой. Проверить симметрию, посмотреть на ногти спереди и убедиться, что углы с обеих сторон имеют одинаковую форму.

Для натуральных ногтей лучше использовать мелкозернистую пилочку и работать без сильного нажима. Не следует глубоко спиливать боковые части ногтевой пластины, поскольку это может ослабить ноготь.

Какие цвета выбрать

Сквовал хорошо сочетается как с нежными, так и насыщенными оттенками. Для сдержанного маникюра подойдут молочный, бежевый и розовый полупрозрачный. Тем, кто любит более выразительные цвета, следует обратить внимание на винный, вишневый и шоколадно-коричневый.

Некоторые из этих оттенков также упоминаются среди актуальных осенних тенденций маникюра, выделяемых Who What Wear.

Обычный и молочный маникюр

Светло-розовые, бежевые и молочные оттенки подчеркивают естественную форму ногтей. Такое покрытие смотрится аккуратно даже на малой длине.

Особенно хорошо со сквовалом сочетаются полупрозрачные лаки, через которые слегка просвечивается натуральная ногтевая пластина.

Молочный маникюр

Французский маникюр

Сквовал подходит для классического френча благодаря ровному кончику ногтя.

На короткой длине можно сделать микрофренч — маникюр с очень тонкой белой или цветной линией вдоль края.

Такой вариант не перегружает ногти деталями и подчеркивает их форму.

Микрофренч

Винный и вишневый маникюр

Для тех, кто предпочитает насыщенные цвета, подойдут винный, темно-красный и вишневый оттенки.

На коротких ногтях с закругленными уголками они выглядят выразительно, но одновременно сдержанно.

Темновишневый маникюр

Шоколадный маникюр

Коричневые оттенки — от молочного шоколада до темного какао — также хорошо сочетаются с мягкой квадратной формой.

Можно выбрать однотонное глянцевое покрытие или добавить деликатный блеск.

Шоколадный маникюр

Какая длина будет актуальна в 2027 году

Сквовал чаще всего выполняют на коротких или средних ногтях. Для повседневного маникюра достаточно, чтобы свободный край лишь немного выступал за подушечку пальца.

Выращивать длинные ногти специально для этой формы необязательно. Напротив, ее главное преимущество — возможность создать аккуратный маникюр на естественной длине.

При этом сквовал не означает полного отказа от других форм. Овал, миндаль и классический квадрат остаются актуальными, а выбор зависит от личных предпочтений.

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