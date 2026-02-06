Какая разница между кричной и белой гречкой / © Фото из открытых источников

Реклама

Гречка — одна из тех круп, из которых готовят блюда практически в каждой украинской семье. Ее ценят за высокую питательность, доступность и универсальность. На полках магазинов можно увидеть как белую, так и коричневую гречку. Поэтому многие задумываются: какая все-таки вкуснее, а главное, полезнее? Диетологи и ученые уже давно дали однозначный ответ на этот вопрос.

Чем на самом деле отличаются коричневая и белая гречка

Коричневая гречка — это термически обработанная крупа, которая приобретает глубокий вкус благодаря обжариванию. Ее цвет варьируется от золотистого до темно-орехового, а после варки такая гречка остается рассыпчатой и ароматной.

Белая гречка — это тот же продукт, но в своем первоначальном виде, без термической обработки. Она светлая, нежная, мягкая на вкус и по текстуре ближе к рису. Благодаря минимальной обработке она содержит больше витаминов и антиоксидантов, которые частично исчезают во время обжарки.

Реклама

Какая гречка вкуснее: выводы экспертов

Специалисты отмечают, что разница во вкусе между двумя видами гречки настолько заметна, что их даже сложно назвать полноценными аналогами.

Коричневая гречка обладает насыщенным ореховым ароматом, который делает ее фаворитом в блюдах, где нужен характерный вкусовой акцент — гарнирах, кашах, запеканках.

Белая гречка, напротив, отличается мягким, чуть кремовым вкусом и отлично подходит тем, кто не любит интенсивных запахов. Она идеальна для салатов, супов, диетических блюд и рациона детей.

Поэтому обычно более вкусной считается коричневая гречка, а более нежной и универсальной является белая.

Реклама

Какая гречка более полезна — белая или коричневая

По общему составу белков, клетчатки и аминокислот оба вида крупы близки. Однако необжаренная гречка имеет преимущество в количестве природных антиоксидантов, витаминов группы B и минералов именно из-за отсутствия термической обработки.

Коричневая гречка, несмотря на это, легче усваивается, меньше раздражает желудок и быстрее готовится, что делает ее значительно более популярной для ежедневного рациона.

Поэтому диетологи приходят к общему выводу: полезнее будет та гречка, которая отвечает потребностям конкретного человека и способу приготовления.

Какой вид гречки выбрать для ежедневного меню: советы поваров

Взрослым с нормальным пищеварением и тем, кто хочет получить наиболее выразительный вкус, лучше подходит коричневая гречка — она сохраняет форму и имеет приятную плотность.

Реклама

Белая гречка подходит людям на диете и после болезней, детям и тем, кто не любит насыщенный гречневый аромат. Она нежная, мягкая и хорошо сочетается с легкими мясными и рыбными блюдами.

Профессиональные повара советуют иметь дома оба вида крупы и использовать их по назначению — это сделает меню разнообразным и полезным.