Какая грудь сводит мужчин с ума: плюсы и минусы большого и малого бюста

Грудь какого размера больше всего нравится мужчинам: все плюсы и минусы груди больших и маленьких размеров.

На этот вопрос ведется множество дискуссий, наверное, не одно столетие. Одни могут быть за маленький бюст, расхваливая его прелести, а любители пышных форм приводят кучу аргументов в пользу того, что грудь должна быть большой. Рассмотрим все плюсы и минусы больших и маленьких форм, чтобы выяснить, какая грудь лучше.

Какие плюсы и минусы большой груди?

Достоинства большого бюста. Это конечно эффектный внешний вид, на такие формы всегда обращаются внимание. Большая грудь «ворует» килограммы из фигуры, отвлекая на себя внимание. Сексуальное декольте возможно только при наличии пышных форм. Большая грудь выглядит женственно, если обладательница такого бюста будет носить одежду унисекс, то ее уже не перепутаешь с мужчиной. Женщины с большой грудью могут уделять не так много внимания своей внешности, как женщины с маленькими. Ибо мужчин наиболее привлекают их пышные формы. Для мужчин женщины с большой грудью кажутся более умными и сексуальными, они пробуждают в их головах разные эротические фантазии. Дамы с пышными формами могут экономить на украшениях, ведь для такой груди бижутерия не нужна.

Это конечно эффектный внешний вид, на такие формы всегда обращаются внимание. Большая грудь «ворует» килограммы из фигуры, отвлекая на себя внимание. Сексуальное декольте возможно только при наличии пышных форм. Большая грудь выглядит женственно, если обладательница такого бюста будет носить одежду унисекс, то ее уже не перепутаешь с мужчиной. Женщины с большой грудью могут уделять не так много внимания своей внешности, как женщины с маленькими. Ибо мужчин наиболее привлекают их пышные формы. Для мужчин женщины с большой грудью кажутся более умными и сексуальными, они пробуждают в их головах разные эротические фантазии. Дамы с пышными формами могут экономить на украшениях, ведь для такой груди бижутерия не нужна. Минусы большой груди. Самый главный недостаток большого бюста – это его вес. Большие формы очень нагружают позвоночник, при этом даже самое дорогое белье будет оставлять следы от лямок на плечах. Дамы, имеющие большие формы склонны к полноте, особенно, если пышная грудь досталась от природы. Одежду для таких форм нужно выбирать очень тщательно, чтобы не выглядеть вульгарно. Женщинам с большим бюстом требуется особый уход за кожей, поскольку она может обвисать и будут растяжки уже после 25 лет. Чтобы избежать этих проблем, нужно всегда носить поддерживающее белье, делать специальные упражнения и пользоваться косметикой для поддержания упругости кожи. Все эти недостатки доставляют массу неудобств обладательнице пышных форм.

Какие преимущества и недостатки маленькой груди?

Плюсы небольших форм. Преимуществом маленькой груди прежде всего является то, что дамы очень часто выглядят моложе своих лет. Им проще долгое время сохранять стройную и привлекательную фигуру, они практически не склонны к полноте. Обладательницы маленьких форм могут умело пользоваться всеми преимуществами нижнего белья с эффектом пуш-ап, увеличивая грудь до нужного им размера. Таким дамам проще выбирать себе одежду, им подходят практически все модели, если они имеют стройную и подтянутую фигуру. У леди с небольшими формами больше шансов быть замеченными за то, что они личности, а не за то, что имеют пышный бюст. Женщины с маленькими формами могут с легкостью заниматься любыми видами спорта и не испытывать при этом неудобств из-за своих форм.

Преимуществом маленькой груди прежде всего является то, что дамы очень часто выглядят моложе своих лет. Им проще долгое время сохранять стройную и привлекательную фигуру, они практически не склонны к полноте. Обладательницы маленьких форм могут умело пользоваться всеми преимуществами нижнего белья с эффектом пуш-ап, увеличивая грудь до нужного им размера. Таким дамам проще выбирать себе одежду, им подходят практически все модели, если они имеют стройную и подтянутую фигуру. У леди с небольшими формами больше шансов быть замеченными за то, что они личности, а не за то, что имеют пышный бюст. Женщины с маленькими формами могут с легкостью заниматься любыми видами спорта и не испытывать при этом неудобств из-за своих форм. Минусы маленькой груди. Сами владелицы по поводу самого главного недостатка шутят: «Ничего положить в глубокое декольте». Обладательницам маленького бюста нельзя носить декольтированные платья, поскольку грудь в таком случае будет выглядеть плоской. Всегда нужно подбирать белье с эффектом пуш-ап, чтобы формировать более пышные формы. Не подходят таким дамам силиконовые накладки, потому что они просто не держатся на маленьких формах. Если носить спортивное белье, то грудь будет выглядеть совсем маленькой.

Какой размер груди нравится мужчинам?

Правило золотой середины говорит, что женская грудь должна помещаться в ладонь. Но согласно статистике вырисовывается следующая картина:

Почти 33% мужчин предпочитают грудь размера С (третий размер). Возможно, для кого-то это будет неожиданностью, но большинство мужчин все же любят аккуратную грудь.

24% мужчинам нравятся груди четвертого размера, это те представители сильного пола, которые любят «горячее».

19% предпочитают размер DD и выше – от пятого, чтобы у женщины все было «при ней».

15,5% любят девушек с грудью второго размера (В).

8% предоставлено размерам А и АА (от единицы и ниже). Такие мужчины видят женщин в совершенно иной плоскости.

Как определить размер груди?

Способ №1. Для того чтобы узнать свой размер груди, нужно измерить объем под ними:

первый размер – это 63-67 см;

второй размер – 68-72 см;

третий размер – 73-77 см;

четвертый размер – 78-82 см;

пятый размер – 83-87 см;

шестой размер – 88-92 см и так далее.

Способ №2. Как узнать какой размер груди по лифчику | Каждому размеру соответствует латинская буква. АА – это нулевой размер; В – второй, С – третий; D – четвертый; DD – пятый; Е – шестой. Нужно добавить к округленному значению объема под грудью букву, соответствующую полноте вашей чашки и получите ваш размер лифа.

Способ №3. Как определить размер груди с помощью ладони | Таким образом, можно измерить только размер чашки, а обхват придется измерять. Такой метод подойдет тем, у кого размер груди равен размеру ладони. Нужно приложить ладонь к груди. Если она помещается в вашу руку, то чашечку нужно выбирать такого размера, как и ваша ладонь. Если вы обладательница большей груди, то можно попросить о помощи мужчины.

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