Какая красная рыба лучше подходит для домашней засолки: советы профессиональных поваров

Засолить красную рыбу своими руками очень просто и значительно дешевле, чем покупать готовый продукт в магазине. Однако не все знают, какую рыбу лучше выбирать для домашней засолки. Профессиональные повара рекомендуют несколько видов красной рыбы для засолки в домашних условиях.

Какую рыбу лучше всего брать для засолки в домашних условиях

Вообще для засолки подходит любая красная рыба — это будет зависеть от индивидуальных предпочтений и возможностей бюджета.

Если вы любите более жирную и маслянистую закуску с гладкой текстурой, тогда следует выбирать семгу или форель. Если есть желание приобрести более доступную по цене и диетическую рыбу, то идеальным вариантом будет кета или горбуша. Также обладают отличными вкусовыми свойствами и достаточно низкой ценой кижуч и чавыча – это рыба вида лососевых, которая также подходит для засолки в домашних условиях.

Эксперты по безопасности питания рекомендуют покупать целую тушку — так проще проверить ее свежесть. Главное, чтобы она была с прозрачными глазами без мутности, красными жабрами и однородной чешуей без пятен. Для домашней засолки лучше всего подходит охлажденная рыба, ведь замороженная обладает худшими вкусовыми свойствами и может разваливаться, потому что не держит форму. Однако если охлажденной рыбы нет, можно покупать замороженную — она вполне безопасна для употребления.

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