ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
88
Время на прочтение
3 мин

Какая кружка привлекает ваше внимание: быстрый психологический тест раскроет ваш главный недостаток

Обычный выбор чашки для утреннего напитка может подсказать, в чём заключаются ваши основные эмоциональные ловушки и вызовы.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какая кружка привлекает ваше внимание: быстрый психологический тест раскроет ваш главный недостаток

© pexels.com

Простой выбор вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, может раскрыть неожиданные тайны вашей личности и указать на черты, которые в определенных обстоятельствах становятся слабыми сторонами.

Польское издание Kobieta Interia предлагает быстрый психологический тест: посмотрите на картинку и, не задумываясь, выберите кружку, которая привлекла ваше внимание в первую очередь. Ваше первое впечатление — точная подсказка, ведь каждая кружка символически отражает скрытые особенности характера и потенциальные недостатки.

Тест с чашками / © factroom

Тест с чашками / © factroom

Чашка с сердечками

Вашим недостатком может быть чрезмерная эмоциональность. Вы очень близко к сердцу принимаете отношения и часто ищете скрытый смысл в чужих словах или поступках, из-за чего принимаете всё на свой счёт.

Кроме того, вы склонны оправдывать людей и давать им слишком много шансов. Когда вам небезразличен кто-то, вы теряете объективность, а эмоции часто берут верх над разумом, что нередко приводит к разочарованиям.

Зеленая чашка

Такой выбор часто свидетельствует об упрямстве и непоколебимости собственных взглядов. Если вы уверены в своей правоте, изменить ваше мнение практически невозможно, даже под давлением новых аргументов или в разгар спора.

Вы не любите, когда кто-то пытается навязать свои правила, и по привычке придерживаетесь выбранного плана, даже если он уже утратил актуальность. С одной стороны, это делает вас целеустремленным человеком, который не сдается перед трудностями, но с другой — мешает проявить гибкость и вовремя отпустить ситуацию.

Синяя чашка

Ваш главный недостаток — привычка чрезмерно всё просчитывать и анализировать. Вы так долго взвешиваете все «за» и «против», что даже самое простое решение превращается в сложную задачу.

Вместо того чтобы довериться собственному чутью, вы постоянно ищете новые доказательства и подтверждения. Кроме того, вы часто прокручиваете в голове давние разговоры и события, которые уже давно остались в прошлом, из-за чего зря переживаете о вещах, которые невозможно изменить.

Главный вызов для вас — научиться не зацикливаться на ситуации и осознать, что далеко не всё требует глубокого анализа.

Полосатая чашка

Этот выбор может свидетельствовать о нетерпеливости и потребности в быстрых действиях. Вам может быть трудно долго ждать, особенно когда вы уже знаете, чего хотите. Иногда вы принимаете решения спонтанно, обдумывая последствия только позже.

Вы быстро теряете интерес к делам, которые больше не вызывают у вас восторга или не ставят перед вами новых задач. В отношениях вы часто ожидаете от других такой же динамики и быстрого темпа, которые присущи вам. Впрочем, нетерпеливость — это не всегда минус, ведь она придает драйв, однако важно следить за тем, чтобы под влиянием эмоций вы не принимали поспешных и необдуманных решений.

Цветочная чашка

Вашим недостатком может быть чрезмерная забота о других. Вы можете быть склонны ставить потребности близких выше своих собственных.

Вы часто соглашаетесь на просьбы других только для того, чтобы никого не обидеть и не разочаровать. Вам сложно говорить «нет», даже когда у вас и так дел выше головы. Из-за этого вы долгое время замалчиваете своё недовольство, что в конечном итоге приводит к эмоциональному истощению. Главная задача для вас — научиться сохранять баланс между заботой о других и защитой собственных границ.

Ранее ТСН.ua рассказывал о трёх цветах, которые чаще всеговыбирают люди с определёнными чертами характера.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie