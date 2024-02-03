Какая обувь в трендах сезона весна-лето 2024: ваша идеальная пара для комфорта и красоты

Сейчас в моде практичная и одновременно стильная обувь, которая на пике популярности уже не один год.

В этом году прослеживаются тренды в прошлом году, поэтому каких-либо кардинальных изменений не предвидится. Стилисты рекомендуют обязательно иметь в своем обувном арсенале классическую пару с заостренным носом и еще одну на платформе. Рассказываем, какая обувь будет в моде весной и летом 2024 года.

Обувь на высокой платформе

Какая обувь в трендах весной 2024 года / Фото: pixabay.com

Такая модель крепко держится на модном олимпе и в ближайшее время не собирается сдавать свои позиции. Она практична и универсальна, потому что подходит под любой аутфит – повседневный, деловой и романтический. Его легко можно обуть под платье, строгие брюки или рваные джинсы, ваш образ будет потрясающим и стильным одновременно.

Обувь с заостренным носом

Какая обувь в трендах весной 2024 года / Фото: Freepik

Это вечная классика, поэтому обязательно нужно иметь хоть одну пару таких туфелек. Эта обувь подходит для делового, романтического или праздничного образа. Она может быть как на каблуке, так и без.

Обувь на маленьком каблуке

Какая обувь в трендах весной 2024 года / Фото: pixabay.com

Этот тренд остается на пике популярности с 2023 года. Такая обувь удобна и практична, а еще имеет потрясающий вид. В ней каждая дама будет чувствовать себя стильной и элегантной. Она подходит под джинсы, юбки, платья и брючные костюмы в стиле "тихая роскошь".

Мюли

Какая обувь в трендах весной 2024 года / Фото: pixabay.com

Такая модель обуви была безумно популярной в начале двухтысячных годов. И стилисты в этом сезоне тоже обратили на нее свое внимание. Эти туфли могут быть любой формы, на платформе, на каблуке и без. Они подходят абсолютно ко всему, поэтому считаются практичными и универсальными.

С прозрачными деталями

Какая обувь в трендах весной 2024 года / Фото: pixabay.com

Эта изысканная обувь уже несколько лет уверенно держится на модном олимпе. Она подходит к повседневному, романтичному или праздничному аутфиту. Под нее не нужно подбирать специальные фасоны или цвета одежды, поэтому она универсальна и в то же время выглядит роскошно.

С бантами

Какая обувь в трендах весной 2024 года / Фото: pixabay.com

Обувь с бантами – это тренд еще с прошлого года и в этом тоже не собирается давать свои позиции. К тому же, банты этого сезона будут встречаться на платьях, кофтах, сумках и даже брюках. Потому именитые бренды украсили ими и обувь.

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